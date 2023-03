Calciomercato Roma, pieni poteri Mourinho: "Decide anche questo..."

Calciomercato Roma, Mourinho vuole pieni poteri. Conferme sulla permanenza dello Special One. “A Trigoria decide anche questo”

Ieri la bomba l’ha lanciata il Corriere dello Sport, spiegando che Mourinho, nonostante tutto, ha deciso di rimanere anche la prossima stagione sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese insomma rispetterà il suo contratto, che scade nel giugno del 2024. Vuole chiudere il suo progetto, iniziato lo scorso anno con la vittoria della Conference e che deve proseguire in questa stagione magari andando avanti in Europa League e soprattutto cercare in tutti i modi di entrare in Champions League. Insomma, gli obiettivi ci sono.

E, a confermare questa notizia, parlando a TuttiConvocati, ci ha pensato anche il giornalista Paolo Assogna, che svela quelli che sono i dettagli di un’operazione importante. Perché parliamoci chiaro, trattenere Mourinho sarebbe un colpo enorme per la dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, le parole di Assogna

“Mourinho ha deciso di restare” ha detto Assogna “chiaramente vuole avere più potere. Per farvi capire come vuole curare i dettagli, vi posso dire che José a Trigoria decide personalmente anche l’imbottitura dei cuscini dei ritiri“.

In poche parole Mou vuole carta bianca, quasi su tutto. Perché sa bene, e questo non gli ha fatto cambiare idea, che sul mercato la Roma ha dei paletti da rispettare e soprattutto per rafforzare la squadra serve entrare in Champions. Gli introiti che possono arrivare dalla massima competizione europea sono imprescindibili e sono anche tanti soldi, che possono aiutare Pinto a mettere in pratica le proprie idee. Idee che possono essere interessanti e idee che possono sicuramente messere in pratica se ci sono i fondi per farlo.