Roma-Samp, espulsione e cori contro: Mourinho chiede alla curva di fermarsi

Roma-Samp, il minuto è il 51, e la partita cambia. Rosso a Murillo ed cori contro. Interviene Mourinho

Doppio giallo a inizio ripresa. E Sampdoria in dieci. Espulso Murillo per un intervento nettissimo e duro su Abraham. L’inglese tocca il pallone un attimo prima del difensore che non riesce ad arrestare la propria corsa e tocca l’inglese. Il giallo è netto. E l’espulsione è netta.

Le polemiche non sono mancate, perché Stankovic si è alterato immediatamente contro il quarto uomo anche perché, a detta di Marelli, il primo giallo per Murillo è stato esagerato, quello nel primo tempo. E allora la Sud ha iniziato a cantare dei cori contro il tecnico della formazione ligure. E lui ha risposto.

Roma-Samp, interviene Mourinho

Stankovic, come sappiamo, è un pupillo di Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha avuto alle sue dipendenze all’Inter e insieme hanno fatto il Triplete. E allora ecco che lo Special One ha alzato il dito verso la Sud chiedendo di smetterla di urlare contro il serbo. E i tifosi della Roma hanno ascoltato l’allenatore.

Ecco, un momento decisivo per la partita. Il minuto era il 51esimo. E nel frattempo Wijnaldum ha anche trovato il gol che ha spaccato la partita. Che adesso è davvero in discesa per la squadra di José Mourinho. L’assist è stato di Matic. Insomma, la coppia centrale di centrocampo decisiva.