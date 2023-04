Calciomercato Roma, firma definitiva e Juve KO: Pinto ora trema

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano importanti indiscrezioni sul suo futuro: l’effetto domino potrebbe rappresentare un problema per Pinto.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, i rumours e le indiscrezioni concernenti i possibili affari stanno cominciando a riempire le prime pagine dei principali quotidiani.

La Roma sta scandagliando il terreno sotto traccia per provare a rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho con innesti funzionali all’idea tattica dello Special One. Nella proposta di gioco offerta dal tecnico lusitano, gli esterni ricoprono un ruolo di nevralgica importanza.

Proprio le batterie laterali, però, potrebbero subire scossoni importanti nel corso delle prossime settimane. Rientrato il caso Karsdorp, con l’olandese che però non sarà a disposizione di Mou a causa di un grave infortunio, Pinto monitora il da farsi per comprendere eventuali margini di manovra.

Qualora dovesse arrivare un’offerta invitante, infatti, la permanenza dell’ex Feyenoord ritornerebbe prepotentemente in discussione. Allo stesso tempo, però, da monitorare anche la situazione relativa a Spinazzola. L’ex esterno della Juventus si è ripreso la sua fascia di competenza a suon di prestazioni importanti. Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, “Spina” sta fornendo prove sempre più convincenti. Questo è uno dei motivi per i quali la Roma vuole cominciare ad avviare le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. I giallorossi, d’altronde, avrebbero maggiore potere contrattuale da poter esibire in caso di una sua eventuale cessione.

Calciomercato Roma, accordo Borussia Dortmund-Bensebaini: cosa cambia per Grimaldo

Questa breve parentesi ci porta a spulciare il nome dei vari profili per l’out mancino monitorati da Pinto in queste settimane. Uno dei nomi che stuzzica particolarmente la Roma è quello di Alex Grimaldo: l’esterno mancino spagnolo di proprietà del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza la prossima estate. Accostato – tra le altre – anche a Juventus ed Inter, lo spagnolo ha calamitato l’interesse anche di altri club in giro per l’Europa.

I nerazzurri e i bianconeri osservano il tutto con la consapevolezza di dover affrettare i tempi per poter battere una concorrenza sempre più folta. Inter e Juve, del resto, sono già state anticipate dal Borussia Dortmund su un altro fronte. Come riferito da Sky.de, infatti, i gialloneri hanno praticamente trovato l’accordo con Remy Bensebaini, che avrebbe già apposto la firma sul contratto che lo legherà al Dortmund. Considerata un’alternativa di Grimaldo, Bensebaini dunque non approderà in Serie A: a questo punto, dunque, Inter e Juve potrebbero ritornare con più convinzione su Grimaldo, per il quale anche la Roma ha avviato dei sondaggi esplorativi. Staremo a vedere cosa succederà.