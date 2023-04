Futuro Mourinho, Collovati scettico: “Aspetterei il mese di aprile”

Futuro Mourinho, Fulvio Collovati aumenta l’incertezza sul futuro di José Mourinho e avverte i tifosi: “Aspetterei il mese di aprile”

La Roma deve già guardare al futuro e lasciarsi alle spalle la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria. Il campionato corre veloce e la classifica è più incerta che mai, non c’è tempo dunque per adagiarsi sugli allori, ma si deve già cominciare a pensare ai prossimi impegni, di campionato e non, che sono davanti ai giallorossi nelle prossime settimane.

Aprile non può che essere un mese decisivo. Siamo ormai alla fase finale del campionato, al quale mancano ormai a malapena 10 partite e l’unica cosa certa pare essere la conquista del terzo tricolore del Napoli, che è sempre più vicino all’obbiettivo.

La Roma dal canto suo non dovrà pensare solo alla Serie A, visti i prossimi impegni che la attendono in campo europeo. La doppia sfida contro il Feyenoord potrebbe regalare ai giallorossi l’ennesima semifinale in ambito europeo, dopo quella di Champions e la vittoria della Conference, ma in ballo potrebbe esserci molto di più.

Il futuro di Mourinho potrebbe non essere a Roma, come confermato noto dal giornalista Fulvio Collovati, ecco le sue parole.

La Roma dunque si gioca tutto nel mese di Aprile. In caso di una mancata inversione di marcia in campionato, con conseguente abbandono alla lotta al quarto posto lo scenario potrebbe essere dei peggiori, soprattutto se questo dovesse coincidere con l’uscita dall’Europa League.

Il noto giornalista Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di TvPlay, dove ha parlato del Napoli, della delicata situazione dell‘Inter e di Simone Inzaghi, e del futuro dell’allenatore della Roma José Mourinho:

“La Roma è quarta in classifica, e se togliamo il Napoli…può giocarsi l’Europa League ma anche un posto in champions, per definire la stagione di Mourinho aspetterei il mese di aprile perché è un mese decisivo per tutti, non lo so se rimarrà alla Roma il prossimo anno, ma questa è una mia opinione”.

Nessuna voce confermata, ma solo una sensazione quella di Fulvio Collovati, che però non può non preoccupare i tifosi della Roma, cosa succederebbe nel caso di una mancata qualificazione in Champions? Nelle scorse settimane era filtrato ottimismo riguardo il futuro del tecnico, tuttavia nessun annuncio ufficiale è avvenuto al riguardo.