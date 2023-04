Non solo Milan, Abraham in Serie A col doppio scambio

Calciomercato Roma, derby in Serie A per Abraham: quattro nomi sul piatto per il sì. Ecco cosa sta succedendo.

I giallorossi andranno incontro ad un periodo ricco di cambiamenti e valutazioni nel corso delle prossime settimane. Proprio mentre il lavoro di Mourinho dovrà restare quello di mantenere alta la concentrazione sul campo e centrare i rimanenti e nobili obiettivi nel rush finale della stagione, Tiago Pinto e colleghi dovranno mantenere vivida l’attenzione sui tanti elementi che potrebbero risultare determinanti ai fini dell’apparecchiatura della prossima stagione.

Tante valutazioni andranno infatti condotte sul mercato, in termini di addii e nuovi approdi ma anche di possibili operazioni che potrebbero essere impostate su una sorta di “do ut des”, orientato a concretizzare affari con squadre di Serie A o straniere al fine di migliorarsi e, al contempo, salutare elementi reputati cedibili. Su tale fronte, non sfuggano dunque le ultime novità su Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, derby di Milano per Abraham: quattro nomi sul piatto

Il bomber di Mourinho sta vivendo certamente un momento difficile, contraddistinto dalla scarsa prolificità offensiva e, più in generale, da un rendimento in campo che lo sta rendendo un elemento ben lungi da quello ammirato lo scorso anno, dopo un arrivo dalla Premier League concretizzatosi soprattutto grazie alle qualità di ammiccamento di José Mourinho.

Un addio del centravanti in estate non è adesso utopia e non è nemmeno da escludersi una permanenza in Serie A, laddove potrebbero non mancare attenzioni, anche alla luce dei diversi cambiamenti in attacco che potrebbero riguardare plurime realtà del nostro campionato. In particolar modo, secondo Calcionow le due milaniste potrebbero contendersi Abraham, avanzando proposte con inserimento di contropartite.

Ambedue accomunate dall’esigenza di svecchiare l’attacco, l’Inter potrebbe inserire nella trattativa Asslani e Gosens mentre i rossoneri potrebbero optare per le carte Saelemaekers e Pobega.