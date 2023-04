Colpo di scena Mourinho: hanno scelto Ancelotti

Gran ritorno Ancelotti e nuovo effetto domino: non c’è solo il Brasile. Ecco lo scenario che interessa anche Mourinho.

Il futuro di quest’ultimo continua a rappresentare una sorta di tabù, alla luce dei tanti dubbi che sembrerebbero avvolgere una posizione non ancora del tutto disambiguata e circa la quale potrebbero arrivare importanti novità in un futuro nemmeno così lontano. In casa giallorossa c’è concentrazione totale sulle questioni di campo e, in particolar modo, su un percorso finale che abbiamo più volte detto poter rappresentare sostrato fondamentale per la costruzione dei prossimi mesi.

Le questioni da attenzionare restano numerose e abbracciano una serie di fattori sportivi e non solo. Sul fronte entrate e possibili uscite, va segnalato il solito timore legato alla posizione di Dybala che, fino a questo momento, sembrerebbe poter essere interconnessa con quella dello stesso José.

Gran ritorno Ancelotti, non c’è solo il Brasile: spunta il Chelsea

Il nome di Mourinho è attuale fonte di preoccupazione e attesa sul fronte futuro, soprattutto alla luce di una situazione a livello europeo che potrebbe toccare anche la sua posizione. Abbiamo visto come, già nel corso di queste settimane, si sono verificati diversi cambiamenti sulle panchine più importanti di Europa.

Dall’esonero di Conte a quello di Nagelsmann, con consequenziali e rispettivi passaggi al traghettatore Stellini e Tuchel, dai quali potrebbero profilarsi nuovi interessantissimi scenari a fine stagione. L’anno di contratto rimasto all’allenatore della Roma, unitamente ad esternazioni mai totalmente confortanti sulla sua permanenza, hanno lasciato intendere nel gioco di cambiamenti di fine anno potrebbe essere coinvolto anche lo Special One.

Tra le possibili pretendenti, si è parlato anche di un ritorno al Chelsea che non ha mai disdegnato la possibilità di un terzo legame con l’attuale mister della Roma. Dopo l’esonero di Potter, i Blues hanno deciso di affidarsi ad interim al grande ex, Frank Lampard, attualmente in veste di traghettatore e in attesa di novità definitive da giugno in poi.

Alla non esile lista di possibili allenatori per ricominciare un nuovo progetto a Londra, secondo ESPN si è aggiunto anche Ancelotti, allenatore del Chelsea già dal 2009 al 2011 e aggiuntosi ai nomi fin qui monitorati. Sull’allenatore italiano si segnala da tempo anche la Federazione brasiliana, intenzionata a risollevarsi dopo il fallimento in Qatar dello scorso dicembre proprio grazie a Carletto.