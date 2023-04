Classifica errori arbitrali, la Lazio primeggia: la posizione della Roma

Classifica errori arbitrali: la Lazio primeggia mentre davanti a tutti c’è la Salernitana. Ecco la posizione della Roma

Le polemiche in Serie A non sono mai mancate. Nemmeno dal momento in cui, in Italia, si è deciso di utilizzare la tecnologia per aiutare i direttori di gara nelle proprie decisioni. Ora non staremo qui a dire come si potrebbe sicuramente migliorare il Var, e soprattutto migliorare il protocollo, di parole, sotto questo aspetto, ne sono già state dette abbastanza.

Qui andiamo a riportare quella che è la classifica con aiuti e anche dei torti subiti durante il campionato. Che, non sempre, si compensano c’è da dire. Partiamo dalla Roma, che è quella che interessa a noi: secondo calciomercato.com che ha analizzato gli errori giornata dopo giornata i giallorossi sono in positivo di un punto. Ma chi c’è in testa a questa speciale classifica? La Salernitana di Sousa.

Classifica errori arbitrali: ecco chi c’è in testa

Secondo il sito infatti sarebbero i campani i maggiormente “aiutati” in questa stagione con 8 punti in più rispetto a quelli che dovrebbero avere in classifica. E in seconda posizione c’è la Lazio, con 6 punti in più. Insomma, la squadra di Sarri ha avuto piè episodi a favore che contro.

Al terzo posto c’è l’Atalanta di Gasperini, anche in questo caso i punti sono 6. Mentre in fondo a questa classifica c’è la Sampdoria. Inter e Juve sono in negativo, rispettivamente a meno 3 e meno 2, mentre la Roma, come detto, ha un +1. Sassuolo e Cremonese invece, nel massimo campionato italiano, sono quelle che tra sviste a favore e sviste contrarie hanno uno zero in questa speciale classifica.

LA CLASSIFICA COMPLETA

SALERNITANA 8

LAZIO 6

ATALANTA 6

SPEZIA 6

MONZA 5

UDINESE 4

MILAN 2

NAPOLI 2

ROMA 1

EMPOLI 1

SASSUOLO 0

CREMONESE 0

BOLOGNA -1

VERONA -1

JUVENTUS -2

INTER -3

LECCE -5

TORINO -6

FIORENTINA -7

SAMPDORIA -8