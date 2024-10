15 milioni a gennaio: Mourinho libera la Roma

In casa Roma, dopo il ko con l’Inter, ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche José Mourinho.

La Roma di Ivan Juric, di fatto, ha steccato la prima partita dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. I giallorossi, di fatto, hanno perso domenica scorsa lo scontro diretto dello Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica.

Il gol decisivo è stato realizzato nel corso della seconda frazione di gara da Lautaro Martinez che, però, ha potuto sfruttare i due errori grossolani di Nicola Zalewski e Celik. La Roma ha sì avuto qualche occasione con l’Inter, ma non ha mai dato la sensazione di essere una squadra consapevole di cosa stesse facendo.

Grazie a questo ko, dunque, la Roma è precipitata in classifica, visto che è ora decima a quattro lunghezze dal Milan dell’ex Paulo Fonseca quarto. Archiviato questo match contro l’Inter, la squadra giallorossa è attesa dalla sfida di Europa League di giovedì prossimo contro la Dinamo Kiev. Tuttavia, prima del match contro gli ucraina, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato che riguardano anche José Mourinho.

Il Fenerbahce di Mourinho è su Cristian Medina del Boca: possibile via libera per l’addio di Paredes

Come riportato da ‘Tcysports’, infatti, il Fenerbahce del tecnico portoghese è al lavoro per cercare di chiudere per il prossimo mercato invernale di gennaio per il centrocampista Cristian Medina del Boca Juniors. L’operazione, dunque, potrebbe concludersi sulla base di circa 15 milioni di dollari.

Con il possibile passaggio di Cristian Medina al Fenerbahce a gennaio, di fatto, si aprirebbero le porte del trasferimento al Boca Juniors di Leandro Paredes. Quest’ultimo, dopo la storia pubblicata da suo padre che lo ritraeva con la maglia del club argentino, non ha nascosto la sua voglia di giocare il prossimo Mondiale per Club.