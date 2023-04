Calciomercato Roma, Allegri esce allo scoperto: doppio gioco Pinto

Calciomercato Roma, Allegri non si nasconde più e piomba sul giocatore. Tiago Pinto però ha già in mano la contromossa vincente

La Roma di José Mourinho è chiamata alla delicata sfida contro i bianconeri dell’Udinese, in programma domenica allo stadio Olimpico. Un match che sulla carta potrebbe vedere i giallorossi favoriti, ma gli uomini di Sottil hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per impensierire le big, come ampiamente dimostrato soprattutto nella prima parte della stagione.

In avvio di campionato infatti Pellegrini e compagni sono dovuti rientrare a Roma con una sonora sconfitta per 4-0 in favore dei padroni di casa, che al tempo sollevò molti dubbi sul vero potenziale della rosa, soprattutto tra i tifosi più scettici.

A distanza di oltre sei mesi però la Roma si trova in una situazione totalmente differente. Gli uomini di Mourinho infatti occupano momentaneamente il terzo posto in classifica, alle spalle dei rivali della Lazio e di un Napoli sempre più vicino allo status di campione di Italia.

Ecco perché la gara assume tutto un altro peso, soprattutto alla luce del passo falso del Milan di Stefano Pioli, fermato a Bologna sul risultato di 1-1. In ottica mercato invece arrivano notizie non proprio rassicuranti, con Max Allegri che esce allo scoperto ed è pronto a beffare Tiago Pinto, che però ha già in mente la contromossa vincente.

Calciomercato Roma, Allegri sul pupillo di Tiago Pinto: il manager giallorosso ha la carta vincente

Nell’ultima settimana si è parlato molto di calciomercato in entrata, con la Roma che sembrerebbe poter chiudere definitivamente l’affare Aouar, svincolatosi dal Lione. Niente di ufficiale tuttavia, con Tiago Pinto che in un primo momento avrebbe anche smentito le voci sulle possibili visite mediche avvenute in segreto.

Un altro pupillo del general manager giallorosso, ormai noto, è Davide Frattesi, che già in estate sarebbe potuto approdare alla corte di Mourinho, quando però le elevate richieste del Sassuolo chiusero definitivamente una trattativa che sembrava ben avviata.

In estate ci fu anche un interessamento della Juventus, mai concretizzatosi ma destinato comunque a ripresentarsi, soprattutto dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Max Allegri nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della delicata trasferta di Reggio Emilia.

“Andai a vederlo a Monza (Frattesi) in una partita di B e chiesi a Galliani chi fosse quel ragazzotto con buone qualità”. Queste parole potrebbero far pensare ad un rinnovato interesse per la mezzala del Sassuolo. Una sorta di avviso non voluto anche a Tiago Pinto, che non si farebbe comunque trovare impreparato.

La Roma ha bisogno di liquidità per poter intervenire sul mercato e in quest’ottica la vendita da parte dei neroverdi del centrocampista potrebbe fruttare ai giallorossi una somma non indifferente, dal momento che in caso di vendita il Sassuolo deve alla Roma una cifra pari al 30% del prezzo fissato.