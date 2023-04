Sarri sbeffeggiato, la risposta è virale: “Fuori dall’Europa a marzo”

Siparietto web che ha per protagonista Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio viene sbeffeggiato dopo le dichiarazioni di ieri sera e la risposta è virale sul web.

L’eliminazione europea della Lazio diventa il pretesto per farsi beffa delle parole di Maurizio Sarri. La squadra citata dal tecnico della Lazio, reduce dall’agile vittoria sul campo dello Spezia, è diventata virale sul web. L’allenatore biancoceleste, dopo la vittoria dei suoi allo stadio Picco, aveva citato una famosa squadra italiana di pallanuoto, la Pro Recco, che ha risposto prontamente alla dichiarazione del tecnico della Lazio.

Maurizio Sarri diventa protagonista di un siparietto sul web dopo le dichiarazioni di ieri sera. Intervistato nel post partita della sfida in casa dello Spezia, il tecnico biancoceleste aveva citato una nota squadra di pallanuoto in Italia. L’allenatore della Lazio intervistato dopo la vittoria dei suoi aveva lanciato questo messaggio a Lotito. La domanda era quanti giocatori chiederebbe al patron laziale se il campionato iniziasse domani: “Undici per il campionato, undici per l’Europa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto” E la società ligure ha risposto per le rime al tecnico della Lazio.

La Pro Recco risponde a Sarri e scatena il web: frecciata sull’eliminazione europea

Tramite il proprio profilo Instagram la Pro Recco ha lanciato una stoccata clamorosa al tecnico della Lazio. La società ligure parte dalla precisazione sui numeri: “Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu.” Ma non finisce qui…

C’è poi la frecciata sull’eliminazione dei biancocelesti dalle coppe europee. La Lazio è l’unica squadra italiana a non aver centrato l’obiettivo dei quarti di finale, venendo eliminata dall’AZ in Conference League a marzo. La Pro Recco aggiunge al commento social: “P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo.” La società ligure di pallanuoto richiama all’eliminazione europea dei biancocelesti dalla Conference League, dopo le due sconfitte subite in Conference League per mano della squadra olandese.