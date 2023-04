Roma, addio immediato UFFICIALE: lascia il club dopo due anni

Roma, ultim’ora ufficiale e addio immediato. Termina così il rapporto con il club dei Friedkin dopo circa un biennio, ecco il comunicato.

La fase attuale rappresenta sicuramente una delle più importanti e interessanti della stagione, alla luce dei diversi obiettivi per i quali la Roma è ancora in corsa e la delicatezza degli impegni che da qui a poco potrebbero profilarsi come fondamentali ai fini del raggiungimento degli stessi. La vittoria di ieri sera con l’Udinese ha certamente convinto e aiutato ad archiviare velocemente la momentanea delusione legata alla sconfitta esterna contro il Feyenoord, mettendo a tacere anche qualche flebile voce distintasi per aver preso di mira i singoli e le rispettive prestazioni.

La risposta della Curva Sud e lo Stadio è risultata emblematica, sottintendendo una comune compattezza e unione rispetto alla squadra e ai singoli giocatori, a partire da quel Lorenzo Pellegrini che, come recitato dal già divenuto striscione, resta il Capitano della Roma. Nel bene e nel male, dunque, sostegno e unità, soprattutto alla luce della delicatezza di cui detto sopra e di un futuro che, ad oggi, lascia ancora diverse incognite ai tifosi.

Roma, annuncio UFFICALE e addio immediato: terminato il rapporto con il CEO Berardi

Al di là del calciomercato, sono tanti i dubbi che attanagliano la piazza, in questo momento concentrata sull’immediato presente ma al contempo consapevole di poter andare incontro ad un periodo di massicce novità da qui a qualche settimana. A fare da compagnia a questi sentimenti vi è comunque l’unisona fiducia verso il club e la dirigenza, fin qui reduce da un modus operandi attento quanto concreto su plurimi fronti.

Questo stesso pragmatismo potrebbe essere intravisto anche nelle righe inattese diramate dalla società nel comunicato ufficiale arrivato in questi minuti. La Roma ha infatti deciso di terminare nell’immediato i rapporti lavorativi con il CEO Pietro Berardi, subentrato nella veste di Corporate Chief Executive Officer del Club a Guido Fienga nell’ottobre 2021.

“L’AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi”.