Trattativa in corso Roma-Juve, stanno chiudendo: 3 milioni

Roma-Bayer Leverkusen, nuova decisione e accordo da 3 milioni di euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti in vista del delicato doppio incontro di Europa League.

La fase attuale dei giallorossi resta importante quanto ricca di attese, alla luce dei plurimi impegni che attendono la compagine di Mourinho nel corso delle prossime settimane, destinate ad avere il sapore di fondamentale discriminante per quelle che saranno le sentenze di fine anno. Ad oggi, Pellegrini e colleghi si trovano lanciati in piena corsa Champions League, seppur con la consapevolezza di occupare una regione di classifica densa di inseguitrici e contraddistinta da una pericolosa contrazione delle lunghezze.

Lo stesso big match di domani pomeriggio, contro un ritrovato Milan di Pioli, avrà un valore di non poca importanza e aprirà un ciclo di impegni che riguarderanno sia il campionato che l’Europa League. Come accade da almeno tre anni a questa parte, infatti, anche nel corso di questa stagione i giallorossi hanno palesato grande volontà di onorare un cammino europeo, affrontato con grande serietà anche alla luce dello status raggiunto dalla Roma dopo la vittori in Conference lo scorso anno.

Roma-Bayer Leverkusen in chiaro, trattativa da 3 milioni di euro in corso: coinvolta anche la Juve

Troppo importante, infatti, cercare di fare bene anche nella competizione continentale mediana, a cavallo tra la neonata Conference e la storica Champions League, una partecipazione alla quale resta uno degli obiettivi più importanti inseguiti dalla società dei Friedkin e la squadra allenata da Mourinho.

Non sarà facile, dunque, gestire energie e risorse mentali in un trittico di settimane dal sapore di dentro o fuori, contraddistinte da tanti scontri diretti e da un doppio incrocio col Bayer Leverkusen assumente un valore e un’importanza tutt’altro che trascurabili. Proprio sugli almeno 120 minuti che attendono la Roma in Europa League, sono giunte in queste ore novità di non poco conto, riguardanti una fruizione televisiva che potrebbe andare incontro a grandi novità.

Secondo quanto riferito da Radiocor, sarebbe infatti in corso una trattativa per trasmettere le gare di Europa League non solo su Tv8 ma anche in chiaro sulla Rai. Questo per garantire una fruizione nazionale a due eventi di importanza centrale per le due realtà italiane, Roma e Juventus. L’ammontare dell’accordo si attesta sui 3 milioni di euro e, qualora l’accordo venisse delineato, anche la finale di Europa League verrebbe trasmessa in chiaro.