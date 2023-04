Calciomercato Roma, il graffio del bomber: ha già detto sì

La Roma, alla luce della complicata stagione vissuta da Abraham e Belotti, ha messo nel mirino una punta. Esposto il prezzo in vetrina.

La Roma crea ma fa fatica a concretizzare la mole di gioco costruita. Il dato è eclatante: sono 30 i pali fin qui colpiti dalla formazione giallorossa. Un mix di sfortuna e mancata precisione sotto porta, che ha spinto il club ad attivarsi al fine di individuare nuovi attaccanti da regalare in estate all’allenatore José Mourinho.

Il taccuino del direttore generale Tiago Pinto contiene diversi nomi, tra cui quello di M’Bala Nzola destinato a lasciare lo Spezia al termine della stagione. L’angolano si trova bene nella città ligure ma a 26 anni ritiene che sia arrivato il momento di mettersi alla prova in contesti più competitivi. I bianconeri lo valutano intorno ai 15 milioni ma in realtà contano di incamerare una cifra superiore, alla luce delle tante squadre interessante alla punta tra cui la Lazio e la Fiorentina.

Occhio, inoltre, al profilo di Mateo Retegui. Il classe 1999, convocato dal Ct della Nazionale Roberto Mancini in occasione delle sfide di qualificazione agli Europei contro l’Inghilterra e Malta, resterà al Tigre ancora per poco tempo. Il club, a breve, provvederà ad acquistarlo a titolo definitivo dal Boca Juniors. Poi, lo venderà al miglior offerente. I giallorossi, così come l’Inter, sono alla finestra e nelle prossime settimane si faranno avanti facendo leva sulla volontà di Retegui di giocare nel campionato italiano.

Roma, fissato il prezzo di Retegui

Per lui, in questi giorni, si è fatto avanti l’Eintracht Francoforte (alla ricerca di un sostituto di Randal Kolo Muani finito nel mirino del Bayern e del PSG). Quelle dei tedeschi, però, sono avances destinate a non concretizzarsi. Il calciatore, come detto, vuole sbarcare in Serie A.

Il Tigre, intanto, ha provveduto ad esporre il prezzi in vetrina: si parte, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, da 20 milioni. Cifra, questa, che l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta conta di abbassare mettendo sul piatto il cartellino di Facundo Colidio (in prestito proprio alla società argentina). All’orizzonte si prospetta quindi l’ennesimo scontro di mercato tra la Roma e l’Inter, considerando pure quello riguardante Guglielmo Vicario. Pinto riflette: la stagione negativa vissuta da Tammy Abraham e Andrea Belotti impone l’acquisto di rinforzi. Retegui, pur avendo ancora ampi margini di crescita, è ritenuto già pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa.