Roma, volata per i posti in Champions League: tutte le combinazioni possibili

Roma, la volata per la Champions rischia di essere più complicata del previsto: ecco tutte le possibili combinazioni per il rush finale

La stagione della Roma continua con gli alti e bassi che l’hanno caratterizzata sin dalle sue prime uscite, soprattutto in campionato. L’obbiettivo quarto posto è alla portata, ma bisogna cambiare rotta e cercare di evitare distrazioni, come accaduto nei minuti finali della gara contro il Milan.

La corsa al quarto posto è più agguerrita che mai, soprattutto per i tanti passi falsi fatti dalle rivali, in particolare l’Inter, che ha collezionato tantissime sconfitte in questa ultima parte di stagione, che hanno addirittura fatto scivolare la squadra al quinto posto.

Con la vittoria nello scontro diretto contro la Roma anche l’Atalanta è tornata a potersi giocare la Champions, rendendo ancora più complicato il finale di campionato per gli uomini di Mourinho, che non avrebbero meritato di uscire sconfitti da Bergamo.

Anche Juventus e Lazio però non sono più così al sicuro. I biancocelesti dopo ben quattro vittorie consecutive sono usciti sconfitti dalla partita contro il Torino in casa e in trasferta a Milano contro l’Inter, rischiando di rimettere tutto in discussione.

La Juventus invece non vince da 4 partite, e ora i punti di vantaggio sulla Roma (che momentaneamente occupa il 5° posto) sono solo 3. Per i giallorossi sarà difficilissimo, ma non impossibile, ecco tutte le combinazioni che potrebbero dare a Mourinho il quarto posto.

Roma, cosa manca per la Champions? Ecco tutte le combinazioni

Arrivati alla trentaduesima giornata ci sono addirittura tre squadre a pari punti a contendersi un posto Champions. Milan Inter e Roma sono tutte e tre a quota 57 punti, ma anche le rivali davanti sono solo a tre e quattro punti di distanza, il che rende davvero imprevedibile dire chi alla fine occuperà le prime quattro posizioni.

Nel prossimo turno non ci saranno scontri diretti, mentre la giornata di campionato a seguire le squsdre si sfideranno tutte tra di loro. C’è quindi la possibilità che più squadre si ritrovano a fine corsa con gli stessi punti, cosa succederebbe in quel caso?

Calciomercato.it ha pubblicato un prospetto nel quale spiega dettagliatamente le varie combinazioni con le quali le varie squadre possono raggiungere la Champions League:

ARRIVO A PARI PUNTI DI TUTTE LE SEI SQUADRE

Lazio punti 18 (9 partite)

Milan 12 (8)

Juventus 11 (8)

Atalanta 11 (8)

Inter 9 (8)

Roma 9 (9)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, MILAN E ROMA:

Lazio punti 15 (7 partite)

Juventus 10 (7)

Roma 9 (7)

Milan 8 (6)

Inter 6 (7)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, MILAN E ATALANTA:

Lazio punti 12 (7 partite)

Juventus 10 (6)

Milan 10 (6)

Inter 9 (7)

Atalanta 5 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 15 (8 partite)

Juventus 11 (7)

Atalanta 10 (6)

Roma 7 (7)

Inter 6 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Lazio 15 punti (7 partite)

Atalanta 11 (7)

Milan 9 (6)

Juventus 7 (6)

Roma 6 (8)

ARRIVI A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 15 (7 partite)

Atalanta 10 (7)

Inter 9 (6)

Milan 9 (7)

Roma 5 (7)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Milan punti 12 (7 partite)

Roma 9 (7)

Juventus 8 (6)

Atalanta 8 (6)

Inter 6 (6)

Serie A, combinazioni con quattro squadre con gli stessi punti

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E MILAN:

Lazio punti 9 (5 partite)

Juventus 9 (5)

Milan 6 (4)

Inter 6 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E ROMA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Juventus 10 (6)

Roma 7 (5)

Inter 3 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E ATALANTA:

Juventus punti 10 (5 partite)

Lazio 9 (6)

Inter 6 (5)

Atalanta 4 (4)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, MILAN E ROMA:

Lazio punti 12 (5 partite)

Roma 6 (6)

Milan 5 (4)

Juventus 4 (5)