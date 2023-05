Roma e Juventus, c’è l’accordo: tifosi al settimo cielo

Roma e Juventus, c’è l’accordo: la svolta è in chiaro. Ecco dove si potrebbe seguire la semifinale di Europa League la prossima settimana

La prossima settimana sarà quella decisiva per le italiane in Europa. Non solo la Champions League ma soprattutto, per quanto riguarda la Roma, l’Europa League, con il doppio confronto contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso valido per le semifinali della seconda competizione europea.

Partita quindi fondamentale per il futuro della stagione giallorossa con i tifosi che ovviamente sognano di vivere un’altra finale europea dopo quella dello scorso anno in Conference. Ora, qui il punto è un altro: si parla della possibilità che le partite sia della Roma – ma anche quelle di Juventus, Inter e Milan – siano trasmesse in chiaro. E se per la semifinale di Champions League un accordo tra Amazon Prime e Sky è stato trovato con TV8 che manderà in diretta la partita di San Siro, in queste ore si parla di un accordo che si potrebbe trovare nelle prossime ore tra il canale satellitare e la Rai per le partite di Europa League.

Roma e Juventus, accordo a un passo: le semifinali sulla Rai?

L’Agcom, infatti, prevede che anche le partite di Europa League se riguardano squadre italiane siano trasmesse in chiaro: è di pubblico interesse quindi non c’è possibilità che non sia così. E secondo quanto riportato da ItaliaOggi i colloqui tra le due aziende sono in quella fase calda.

Quindi, al posto di sfruttare TV8, a quanto pare, Sky starebbe decidendo di cedere i diritti alla Rai anche per sfruttare la pubblicità che potrebbe essere raccolta nelle prossime settimane attorno ad un doppio evento del genere. Insomma, l’operazione sembrerebbe essere proprio alle battute conclusive e una fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore. Quindi, il regalo è questo: i tifosi della Roma, senza nessun abbonamento, potranno godersi di sicuro la doppia sfida contro la truppa tedesca. Resta solo da capire dove, ma ormai le indicazioni sembrano essere arrivate.