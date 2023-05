Patteggiamento accolto: penalizzazione immediata UFFICIALE

Il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC non lascia spazio a dubbi: ecco la nuova classifica.

Nelle ultime settimane la Procura Federale ha avuto sicuramente il suo bel da fare. Sono stati tanti, infatti, i nodi da sciogliere in tutte le categorie: dalla Serie A alle leghe minori. Il caso legato alla Juventus è inevitabilmente quello che ha destato maggiore scalpore: sia sul caso plusvalenze che per quanto riguarda il filone stipendi, però, la partita è ancora aperta e non sono esclusi colpi di scena.

Il rinvio a Giudizio del Collegio di Garanzia del Coni per quanto riguarda il caso plusvalenze porterà ad una riformulazione della sentenza. Nel frattempo, però, per quanto concerne la manovra stipendi voci di corridoio sempre più insistenti riferiscono della possibilità da parte del club bianconero di caldeggiare l’opzione patteggiamento. Proprio a tal proposito è bene porre l’accento sull’ultimo verdetto della Procura FIGC, che ha accolto la richiesta di patteggiamento da parte del Parma, con il club emiliano che è stato sanzionato con un punto di penalizzazione.

Mancati adempimenti Irpef: UFFICIALE, un punto di penalizzazione al Parma

“Sconto” di un punto di penalizzazione dunque per il Parma, a cui erano stati inizialmente comminati due punti. Ecco il comunicato FIGC a riguardo:

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell’amministratore delegato Oliver Anthony Krause.”

Alla luce di questo verdetto, dunque, sono 51 i punti in classifica per gli emiliani, che occupano al momento il quinto posto in classifica in coabitazione con il Cagliari. La lotta play-off, dunque, si preannuncia più agguerrita che mai.