Calciomercato, asta e sfida ai bianconeri: rilancio immediato Roma

Calciomercato Roma, sfida non solo europea e nuovo rilancio giallorosso. Ci sono anche i bianconeri per l’attaccante, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà del momento attuale in casa Roma non possono certamente essere ignorate, alla luce di una delicatezza del momento attuale che costringerà certamente la società ad affrontare valutazioni e bilanci a fine anno. Come spesso sottolineato, però, in questa fase non è assolutamente possibile concentrarsi sulla costruzione della rosa che verrà, dal momento che i tanti impegni ancora in programma devono rappresentare l’unica distrazione per giocatori, allenatore e tifosi.

Questo non cancella comunque la consapevolezza che la dirigenza stia comunque lavorando più o meno sottotraccia per rimpinguare la squadra attuale, destinata ad andare incontro per l’ennesima volta ad una parentesi estiva in cui si cercherà di intervenire al fine di diminuire le defezioni ed aumentare la qualità e la quantità dei giocatori da mettere nelle mani dell’allenatore.

Senza approfondire la questione circa la personalità che siederà prossimamente in panchina, i tifosi sanno bene della nobiltà del momento attualmente vissuto e hanno già contro l’Inter manifestato grande volontà e compattezza di unirsi intorno ad una squadra che ha ancora diversi obiettivi potenziali da raggiungere.

Calciomercato Roma, ‘rilancio’ giallorosso e asta non solo europea per Jimenez

Quell’abbraccio sotto la Curva Sud dopo lo scacco contro l’Inter di ieri sera ha rappresentato l’ennesimo emblema di una grande unione garantita da José Mourinho, faro per squadra e buona parte di una piazza che sta dimostrando sconfinata fiducia nei confronti della sua storia e del suo carisma. Proprio mentre mister e giocatori cercheranno di rialzarsi nelle prossime settimane, Tiago Pinto e colleghi sembrano destinati a continuare monitoraggi in vista del prossimo calciomercato.

In giornata sono arrivati importanti aggiornamenti circa la concretissima possibilità di vedere Aouar in giallorosso dal prossimo ma, oltre al quasi ex Lione, non pochi nomi continuano ad essere accostati alla Roma. In particolar modo, 90min.com inserisce i capitolini nella lista di potenziali squadre interessate a Raul Jimenez.

L’attaccante del Wolverhampton ha da tempo perso fiducia e continuità in seguito all’infortunio alla testa. Il suo contratto scade nel 2024 ma la posizione di subalternità tra le fila dei Wolves sembra destinarlo ad un addio già quest’estate. Sulle sue tracce, oltre al Club America, si registrano diversi club di MLS e di Liga, quali Siviglia e Real Sociedad. Senza dimenticare del Besiktas, anche la Roma parrebbe interessata al messicano, sulle cui tracce si sarebbe mossa già negli scorsi mesi.