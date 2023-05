Vlahovic ha detto sì: colpo di scena Roma, ora cambia tutto

Calciomercato Roma, la decisione di Vlahovic ribalta le carte in tavola: effetto domino immediato, giallorossi coinvolti. La decisione spiazza tutti.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il tam tam relativo ai nuovi papabili affari hanno ricominciato a prendersi le luci della ribalta. Ne sa qualcosa la Roma che già da diverso tempo ha cominciato a valutare il da farsi. I giallorossi si segnalano molto attivi, attenti a carpire eventuali occasioni da capitalizzare. Il mercato in entrata dei capitolini sarà chiaramente influenzato da quelle cessioni che Tiago Pinto riuscirà a concludere.

Sotto questo punto di vista occhio all’evoluzione della situazione relativa a Tammy Abraham. Il bomber della Roma potrebbe essere sacrificato dai giallorossi nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante. Sia chiaro, i capitolini non hanno né la necessità né l’urgenza di cedere l’ex bomber del Chelsea. Tuttavia il rendimento piuttosto altalenante con il quale l’inglese sta chiudendo una stagione che non lo ha visto protagonista impone scelte ponderate. Qualora arrivasse un club disposto a mettere sul piatto un’offerta da 50/60 milioni di euro, lo scenario potrebbe improvvisamente movimentarsi.

Calciomercato Roma, apertura di Vlahovic: Abraham nel domino

Tra i club che hanno effettuato sondaggi esplorativi assolutamente concreti per Abraham occhio al Manchester United. I Red Devils, del resto, sono alla ricerca di un innesto importante con il quale regalare a ten Hag un vero numero nove. Ecco perché anche il profilo del centravanti della Roma è inevitabilmente finito sul taccuino degli uomini mercato dello United che però valutano anche altre piste. Negli ultimi giorni, ad esempio, è stato accostato ai “Diavoli Rossi” anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, ritornato al gol nelle ultime due uscite stagionali contro Lecce ed Atalanta, piace e non poco allo United che però non ha ancora affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno.

Dall’Inghilterra però trapelano aggiornamenti importanti. Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, i rappresentanti di Dusan Vlahovic avrebbero riferito ai club di Premier League interessati al calciatori la disponibilità del proprio assistito di approdare in Inghilterra. Si segnalerebbe, dunque, un’apertura totale del numero nove della Juventus, reduce da una stagione piuttosto altalenante e desideroso di cambiare aria. United, Arsenal, Chelsea, Newcastle ed Aston Villa monitorano il da farsi, sempre più tentati di far breccia nel muro bianconero. Da Abraham a Vlahovic, da Vlahovic ad Abraham per arrivare ad Osimhen: il triangolo dei bomber di Roma, Juve e Napoli animerà le prossime settimane. Ineluttabilmente.