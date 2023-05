Doppia penalizzazione, oggi la decisione: partite a rischio sospensione

Doppia penalizzazione ufficiale e ricorso in arrivo presso la Corte di Appello della FIGC. Il club sanzionato punta alla sospensione del calendario

Il finale della stagione calcistica in Italia vede la Giustizia sportiva ancora una volta protagonista. In Serie A i riflettori sono puntati sul caso che coinvolge la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è stata in prima battuta sanzionata di 15 punti, poi restituiti tramite ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Le vicende giudiziarie che coinvolgono il club piemontese non sono terminate, al pari di quanto sta accadendo nella serie cadetta italiana.

La classifica di Serie A è stata riscritta due volte in questa stagione. La penalizzazione alla Juventus, prima inflitta poi annullata, ha stravolto la corsa al quarto posto nel massimo campionato italiano. La squadra bianconera potrebbe essere sanzionata nuovamente, dopo la pubblicazione delle motivazioni ufficiali della sentenza sul caso plusvalenze ed in attesa di sviluppi sull’inchiesta circa la manovra stipendi. Oltre al massimo campionato italiano anche la classifica della Serie B è stata riscritta dagli organi di Giustizia sportiva, coinvolgendo diverse squadre.

Penalizzazione Reggina, doppio ricorso alla FIGC: rischio sospensione play off

Il Genoa ed il Parma hanno subito un punto di penalizzazione. Mentre la Reggina guidata da Filippo Inzaghi è stata penalizzata due volte, prima di 4 e poi di 3 punti. La società calabrese ha presentato però un doppio ricorso alla Corte d’appello della FIGC, che si esprimerà nelle prossime ore. La squadra guidata da Inzaghi con la penalizzazione ha perso il treno per la zona play off nella serie cadetta.

Il club amaranto è stato sanzionato di 7 punti totali per non aver rispettato le scadenze di stipendi e versamenti Irpef e Inps. La speranza della Reggina, secondo quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, è di avere uno sconto dalla Corte d’appello FIGC. In seguito i calabresi si rivolgeranno al Collegio di Garanzia del Coni, il quale potrebbe decidere di sospendere il calendario dei play off. Calendario che dovrebbe iniziare il 26 maggio secondo il programma della Lega Serie B.