Calciomercato Roma, Abraham bianconero: hanno già deciso

Calciomercato Roma, Abraham bianconero e futuro già segnato. Dopo il sì di Pinto, la strada del numero 9 di Mourinho sembra ormai chiara.

Arrivato nella Capitale al termine di un’estate ricca di emozioni nonché di attesa circa quello che sarebbe stato il modus operandi di Pinto per accontentare il connazionale Mourinho in vista di quella che sarebbe stata la sua prima stagione in giallorosso, Tammy Abraham ha rappresentato fino a questo momento un elemento di difficile inquadramento, alla luce di un rendimento quasi mai costante e che, nel corso di questo secondo anno in Italia, lo ha visto distinguersi per prestazioni ben lungi da quelle previste e attese.

L’impatto con il mondo Roma fu più che felice, alla luce della centralità avuta da Abraham nel corso del calciomercato di due anni fa nonché dell’avallo di un Mourinho che, come ammesso dallo stesso giocatore, avrebbe rappresentato un fattore fondamentale per convincere l’ex Chelsea a cambiare campionato e mettersi in gioco in una dimensione nuova quanto importante. L’esordio con la Fiorentina permise subito di coglierne potenzialità e importanza, acuite dai tentativi di una piazza che sapeva bene di dover fare i conti con un addio non semplice a Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, futuro bianconero e gran ritorno in Premier: le ultime su Abraham

Doppietta al derby dello scorso anno, unitamente a prestazioni importanti durante tutta la magica cavalcata in Conference League sono state sicuramente alcune delle cime toccate da Abraham nel corso di questa sua esperienza capitolina, fin qui contraddistinta, appunto, da alti e bassi che impediscono di poterne trarre un bilancio e un valore definitivo da parte dei tifosi.

La Roma, però, dal proprio canto avrebbe già deciso di dirsi pronta ad un eventuale addio dal bomber, per una cifra che dovrebbe superare i 40 milioni di euro. Come raccontatovi già nelle scorse ore, Pinto sembrerebbe valutare Tammy circa 46 milioni di euro. Una cifra importante e che, viste le condizioni contrattuali e le situazioni economiche dei diversi club europei, parrebbero destinare il numero 9 ad un ritorno in Premier League.

In particolar modo, proprio sul fronte di un secondo approdo in Inghilterra, il The Mirror ha stilato una lista di sei possibili destinazioni per Abraham. Oltre a Chelsea, Tottenham, Manchester United, Liverpool (la cui priorità resta però il miglioramento del centrocampo) e Aston Villa, si segnala il Newcastle, da qualche tempo di proprietà di un ricchissimo fondo arabo che non permette di escludere alcun tipo di soluzione e accorgimento.