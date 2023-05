Lega Serie A, annuncio ufficiale Casini: “Rivoluzione sui diritti Tv”

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato intervistato in diretta a margine dell’evento Premio Maestrelli. C’è l’annuncio sui diritti Tv e non solo

Dal Teatro comunale di Fiuggi, dove si svolge il Premio Maestrelli, è intervenuto Lorenzo Casini. Il Presidente della Lega Serie A ha toccato diversi temi, dal titolo del Napoli agli impegni europei delle tante italiane coinvolte nelle semifinali. Il numero uno della Lega ha anche toccato il tema caldo dei diritti televisivi, aprendo ad una rivoluzione epocale per il campionato italiano.

Lorenzo Casini è stato intervistato in diretta su TV PLAY a calciomercato.it . Il Presidente della Lega Serie A è intervenuto ai microfoni della trasmissione in diretta sulla piattaforma Twich a margine del Premio Maestrelli. L’evento organizzato al Teatro comunale di Fiuggi ha visto anche il tecnico della Roma femminile, Alessandro Spugna, premiato come migliore allenatore dopo la conquista dello scudetto femminile. Casini sullo scudetto assegnato in Serie A ha esaltato la vittoria del Napoli: “Siamo contenti del fatto che, dopo oltre 20 anni, c’è un’alternanza nella vittoria del campionato che contribuisce a esaltare la competitività.”

Lega Serie A, il presidente Casini sui diritti Tv: “Ci sono temi rivoluzionari“

Il Presidente della Lega Serie A ha poi toccato il tema delicato dei diritti televisivi. Lorenzo Casini rilancia le prossime tappe: “Abbiamo un’assemblea importante domani e andremo avanti nella discussione del bando. Ci sono temi rivoluzionari, andiamo su cinque anni per la prima volta, l’aspettativa è quella di andare sul mercato con le maggiori possibilità da offrire e ricevere la migliore offerta possibile”.

Infine immancabile un passaggio sul cammino europeo delle squadre italiane. Nelle tre competizioni sono ben cinque i club italiani alle semifinali. La Roma di José Mourinho si gioca tutto in casa del Bayer Leverkusen giovedì sera. Sull’exploit europeo: “Tutti siamo orgogliosi, cercavamo questo risultato da molto tempo e ora teniamo le dita incrociate.” Il Presidente della Lega apre all’appuntamento cruciale sul tema dei diritti televisivi, a partire dall’assemblea di domani si attendono novità importanti al riguardo.