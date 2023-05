Calciomercato Roma, effetto Mourinho: ecco altri 19 milioni

Calciomercato Roma, grazie alla finale conquistata si scatena l’effetto Mourinho: ecco altri diciannove milioni da investire sul mercato

Non ci sono più aggettivi per descrivere José Mourinho. In molti si aspettavano grandi cose da lui sulla panchina della Roma, e lui non ha assolutamente deluso quelle aspettative. Non è certamente la rosa con più qualità, o che esprime il miglior calcio, tuttavia questa Roma ha senza dubbio qualcosa in più.

La grinta, la voglia di lottare su ogni pallone, quella voglia di raggiungere l’obbiettivo, ecco cosa lo Special One è riuscito a trasmettere ai suoi uomini. Non era semplice, soprattutto visti i tanti infortuni che hanno condizionato la stagione fino ad oggi, ma la sofferenza ci ha ripagato con un’altra notte che resterà a prescindere dal risultato nel cuore e nella mente dei romanisti.

La finale di Europa League però non è solo prestigio e gioia per i tifosi, ma ne giova anche la società. In vista della prossima finestra di calciomercato infatti sono pronti altri 19 milioni di euro, che potrebbero servire proprio per acquistare un calciatore che possa fare la differenza nella rosa.

Calciomercato Roma, la finale e l’effetto Mourinho: pronti altri 19 milioni di euro

Il futuro della Roma è incerto, tuttavia nel futuro prossimo dei giallorossi ci sarà una storica finale di Europa League, la prima da quel lontano 1991 che ci vide uscire sconfitti contro l’Inter nel doppio confronto. Questa competizione non avrà il fascino della Champions, e certamente nemmeno gli introiti, tuttavia per una squadra come la Roma questo resta comunque un risultato storico, nonché una bella boccata di ossigeno per le casse della società.

I Friedkin infatti grazie al percorso svolto fino ad oggi hanno visto un aumento dei ricavi non indifferenti, soprattutto se andiamo ad analizzare i numeri dall’inizio della coppa ad oggi. Per il passaggio alla fase a gironi infatti la società ha guadagnato: 3,6 milioni per l’accesso, ai quali vanno sommati 2,1 di premi accumulati nel corso di esso.

500 mila euro per il secondo posto al girone, più 500 mila euro per la qualificazione agli spareggi, ai quali vanno poi aggiunti 1,2 milioni per aver centrato gli ottavi; 1,8 milioni di euro per la qualificazione ai quarti; 2,8 milioni per l’arrivo in semifinale e 4,6 milioni per essere giunti alla finalissima.

In caso di vittoria la Roma guadagnerebbe ulteriori 4 milioni di euro, che porterebbe così il totale a oltre 20 milioni di euro, ai quali però andrebbero aggiunti anche i guadagni della qualificazione diretta in Champions League derivante dalla vittoria della coppa.