Calciomercato Roma, diktat ‘finale’ per il sì: il Siviglia già lo sa

Calciomercato Roma, Siviglia decisivo e doppia sfida per ingaggiarlo a zero. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo la soddisfazione giunta la scorsa settimana per il pareggio di Leverkusen, valso la seconda finale europea nel corso di due anni, la Roma ha visto allontanarsi per l’ennesima volta un treno Champions che, in caso di vittoria con la Salernitana, sarebbe rimasto aggrappato anche al campionato italiano.

Da almeno un mese a questa parte, soprattutto a causa delle condizioni fisiche che hanno impedito al mister di poter contare su un organico completo, la Roma sembrerebbe però aver ponderato una decisione ben precisa, orientando le attenzioni principali ad un iter continentale che potrebbe adesso assumere il valore di discriminante fondamentale per il prossimo futuro giallorosso.

Gli almeno novanta minuti di Budapest, come noto e chiaro da tempo, sono dunque destinati ad essere decisivi da tanti punti di vista, anche ai fini di un piazzamento in Champions League dal quale potrebbero dipendere le prossime mosse di mercato e le calibrazioni di Tiago Pinto e colleghi nel corso dell’ormai imminente campagna acquisti.

Calciomercato Roma, doppia sfida al Siviglia: diktat ‘finale’ per Veltman

In particolar modo, stando a quanto emerso nel corso di queste ultime ore, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di mercato, destinati a intrecciarsi proprio con una sfida al Siviglia che sottintende profondi significati e obiettivi, per tifosi, dirigenti e mondo Roma tutto. Al di là dell’incrocio con un personaggio che ha rappresentato una parentesi non felicissima del recente passato giallorosso quale Ramon Monchi, le ultime dalla Spagna lasciano intendere come il futuro di un obiettivo giallorosso possa intrecciarsi proprio con la finale di Europa League.

Ci riferiamo a Joel Veltman, eclettico ed esperto difensore in forza al Brighton, impiegabile anche come terzino e prossimo ad una scadenza contrattuale che lo rende appetibile a diversi club europei. Come raccontatovi negli scorsi giorni, l’olandese potrebbe finire al centro di una sfida di mercato proprio tra Siviglia e Roma ma, stando a quanto riferito da El Gol Digital, la valenza della finale del prossimo 31 maggio potrebbe arricchirsi di un significato ulteriore.

Le penne spagnole evidenziano, infatti, come il laterale abbia deciso di sposare la causa spagnola solo in caso di partecipazione alla prossima Champions League. Le possibilità di un approdo alla massima competizione continentale passano però adesso unicamente dalla gara con la Roma, alla luce di una nona posizione in classifica destinata a vivere oscillazioni poco ampie e certamente non in grado di condurre gli uomini di Mellibar in zona Champions. E intanto il countdown per Budapest continua imperterrito.