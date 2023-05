Rosso diretto e nervi tesissimi: Siviglia-Roma ‘preparata‘ col botto

Il Siviglia era impegnato nella sfida con il Real Madrid: a pochi minuti dal triplice fischio, l’espulsione ha acceso gli animi. Ecco cosa è successo.

La sfida con la Fiorentina è valsa come mera gara di preparazione per la Roma. La compagine di Mourinho, che comunque anche al “Franchi” ha lanciato segnali importanti, è stata punita in maniera eccessiva dal prepotente ritorno degli uomini di Italiano.

Poco male per i giallorossi, che ora avranno modo di proiettare le loro attenzioni in vista del prossimo impegno stagionale. E che impegno. Manca sempre meno, infatti, al triplice fischio della finale di Europa con il Siviglia, in quel di Budapest. Ironia della sorte anche la compagine di Mendilibar è uscita sconfitta dall’ultimo impegno di campionato con lo stesso risultato (1-2). Al “Sanchez Pizjuan”, il Real Madrid è riuscito ad imporsi in rimonta in una sfida infiammata negli ultimi minuti di gioco da qualche scintilla di troppo.

Siviglia-Real Madrid: espulso Acuna, tensione alle stelle

Ad una decina di minuti dal triplice fischio, infatti, Acuna è entrato a gambe unite in maniera assolutamente scomposta ai danni di Ceballos. L’arbitro non ci ha pensato due volte ad estrarre il cartellino rosso: l’intervento, oltre che pericoloso, si è materializzato anche in ritardo. Ragion per cui la decisione del direttore di gara è parsa assolutamente ineccepibile, con il terzino sinistro che tra l’altro non sarà disponibile per la finale contro la Roma perché espulso anche contro la Juventus.

Ad ogni modo sembrava poter aver luogo un parapiglia: tensione a mille che ha visto protagonisti quasi tutti gli effettivi in campo. I calciatori di Siviglia e Real Madrid, però, non sono venuti a contatto e il tutto si è risolto nel volgere di qualche secondo. Mendilibar, però, ha avuto uno scambio di battute animato con il quarto uomo, al quale ha chiesto spiegato sulla decisione dell’arbitro. Ceballos, poi ammonito, è stato bersagliato con un paio di interventi al limite, calamitando un “trattamento” speciale da parte dei calciatori del Siviglia che hanno chiuso una gara tirata e nervosa. Se il buongiorno si vede dal mattino, a Budapest sarà anche e soprattutto una battaglia di nervi.