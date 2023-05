Calciomercato Roma, doppio intreccio col Milan: anche i rossoneri sulle tracce di due elementi che sono entrati nel mirino di Pinto. Ecco di chi parliamo

Sì, domani c’è la finale di Europa League a Budapest che deciderà anche le strategie di mercato della Roma. Ma intanto Pinto, così come vi abbiamo raccontato spesso in queste settimane, qualche idea per il prossimo anno ce l’ha avuta. Normale, comunque, pensare adesso che tutto dipenderà da come andrà l’ultimo atto di domani in Ungheria.

E le idee, a quanto pare, coincidono con quelle del Milan, almeno stando alle notizie che questa mattina sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. Sì, perché anche i rossoneri hanno in mente di rinforzare la rosa cercando di prendere degli elementi che Pinto in tempi non sospetti ha messo sotto la lente d’ingrandimento. Parliamo di un centrocampista e di un attaccante.

Calciomercato Roma, la situazione

Il primo è Loftus-Cheek del Chelsea. Ormai lui è un esubero dentro il club inglese che ieri ha ufficializzato Pochettino e quindi il club cercherà di cederlo in ogni modo. Una situazione quindi ben delineata, con il Milan che cercherà in tutti i modi di far abbassare le pretese dei Blues, che spara alto, chiedendo almeno 25milioni di euro se non qualcosa in più.

E poi c’è anche la questione attaccante, con Arnautovic del Bologna – accostato in diverse occasioni alla Roma anche per via di un addio di Belotti che appare probabile alla fine della stagione – che in casa rossonera è visto come un vice Giroud. Insomma, le trattative del Milan sono intrecciate a quelle giallorosse. E sappiamo benissimo che la differenza la potrà fare sicuramente la qualificazione alla prossima Champions League. Che i rossoneri hanno in meno. Mentre per la Roma passa tutto da domani sera. Una serata che potrebbe essere storica.