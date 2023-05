Siviglia-Roma, tifosi in delirio per Totti – FOTO

Siviglia-Roma, in Ungheria spunta anche Francesco Totti e l’entusiasmo vola alle stelle. Ecco cosa ha fatto il capitano poche ore prima l’inizio del match

A Budapest è arrivato anche Francesco Totti. Come si sapeva. E l’entusiasmo è subito volato alle stelle per il capitano giallorosso. Sì, perché lui rimarrà sempre il capitano, non ci sarà mai l’ex prima della parola. Insomma, il numero 10 è in Ungheria per seguire da vicino la squadra di Mourinho, che stasera potrebbe fare davvero la storia.

Totti è arrivato nella zona della UEFA, quella non dedicata né ai tifosi della Roma e nemmeno, ovviamente, a quelli del Siviglia. Ha fatto una partitella sul campo di calcetto allestito appunto in quella area e sono ovviamente partiti i cori per Francesco. Non solo dai tifoso giallorossi presenti, ma anche da parte di quelli ungheresi che si stanno godendo questa giornata e che sono letteralmente impazziti vedendo il capitano giallorosso materializzarsi davanti ai propri occhi.

Siviglia-Roma, Totti gioca a calcetto

Manca poco, adesso, alla finale di stasera contro la squadra di Mendilibar. E Mourinho forse avrà anche la possibilità di scegliere chi mandare in campo dal primo minuto in attacco. Sì, sono arrivate delle notizie positive per Dybala che nel provino che ha sostenuto questa mattina sembra aver smaltito del tutto il problema alla caviglia che lo ha messo ko nelle ultime settimane. Una situazione quindi che mette lo Special One nelle condizioni di poter scegliere se mandarlo in campo dal primo minuto.

Intanto c’è anche Totti, accompagnato pure dal figlio, che questa mattina ha piazzato una stories sul suo profilo social mentre era in partenza appunto verso la capitale ungherese. Una Roma che si gioca in novanta minuti una stagione intera. Un’annata intera. Ma non solo questa, anche la prossima, visto che una qualificazione alla prossima Champions League regalerebbe un sogno ma anche la possibilità di fare un mercato diverso. Uno di quelli da ricordare. Tutto in una notte.