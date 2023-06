Calciomercato Roma, rinforzo dal Giappone: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, rinforzo ufficiale dal Giappone. Firma e annuncio sui canali giallorossi: ecco tutti i dettagli dell’ultimo colpo messo a segno per la squadra femminile.

La Roma femminile è reduce da una stagione da incorniciare, che ha visto le giallorosse centrare il primo scudetto della propria storia. Non è arrivato il bis stagionale per le ragazze guidate da mister Spugna, che si sono arrese di misura alla Juventus nella finale di Coppa Italia ieri. La squadra giallorossa si consola sul calciomercato, arriva un rinforzo giapponese di prestigio dal Bayern Monaco. Ecco l’annuncio ufficiale ed i dettagli del nuovo ingaggio per la compagine giallorossa.

Ieri la Roma femminile è stata sconfitta per 1-0 dalla Juventus, nella finale di Coppa Italia. Le bianconere hanno avuto la meglio nell’ultimo atto della competizione, grazie ad un gol in pieno recupero di Bonansea. La squadra guidata da mister Spugna manca il double stagionale, ma la stagione rimane da incorniciare per il titolo italiano ed il cammino europeo delle giallorosse. Le ragazze guidate da Spugna, sono state fermate dal Barcellona solo ai quarti di finale di Champions League, competizione poi vinta proprio dalla squadra catalana. E dall’Europa la Roma pesca un rinforzo di assoluto livello, arriva la giapponese Saki Kumagai dal Bayern Monaco.

Calciomercato Roma femminile, annuncio ufficiale: arriva Kumagai dal Bayern Monaco

La Roma femminile ha annunciato sul proprio sito e sui canali social l’ingaggio di Saki Kumagai dal Bayern Monaco. Arrivano anche le prime parole di Betty Bavagnoli: “Siamo felici e orgogliosi che Saki abbia voluto abbracciare il nostro progetto sportivo; le sue qualità, daranno un contributo fondamentale al nostro percorso di crescita.”

Kumagai nasce centrocampista, anche se negli ultimi tempi è stata impiegata anche come difensore centrale sia nel Bayern Monaco che con il Giappone. Una calciatrice duttile quindi, che alzerà l’asticella qualitativa della rosa a disposizione di Alessandro Spugna. Ecco l’annuncio ufficiale sul sito della Roma:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Saki Kumagai. La calciatrice giapponese ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. Top player di livello mondiale, arriva dal Bayern Monaco. Inserita nella lista stilata dal The Guardian delle migliori 100 calciatrici del 2022, Saki ha vinto ben cinque Champions League con la maglia del Lione. Capitana del Giappone, con la sua Nazionale ha vinto il Mondiale nel 2011. “Sono felice di entrare a far parte della Roma e non vedo veramente l’ora di giocare per questo club”, ha dichiarato la calciatrice giapponese. “Sono grata alla Roma per aver dimostrato di volermi fortemente e darò il meglio per essere all’altezza della fiducia e delle aspettative della squadra. Voglio scrivere una nuova storia per questo club”.