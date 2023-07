Calendario Serie A, esordio Roma, derby, Inter e Juve: ecco le date

Calendario Serie A, esordio Roma, il derby, le sfide a Inter e Juventus. Ecco svelato il percorso giallorosso della prossima stagione. Tutte le date

Eccoci, ci siamo: tra pochi minuti inizierà il sorteggio del calendario per la prossima stagione. Alle 12,30, in diretta su Dazn ma anche su Youtube al canale ufficiale della Lega di Serie A, si scopriranno le giornate della prossima stagione.

Come sappiamo si inizia il mese prossimo, nel weekend del 19 e 20 agosto. E poi via via. Ci saranno 9 soste per le nazionali durante la stagione, e si concluderà il tutto alla fine di maggio, anche perché la prossima estate in Germania ci sono gli europei. Quindi un poco prima bisogna chiudere. Europei che però ancora l’Italia non ha conquistato, visto che da settembre si tornerà in campo per le qualificazioni. Vabbè, c’è da dire una cosa – ma ognuno può fare tutti gli scongiuri che vuole – vedendo i risultati che sono usciti quando gli azzurri erano impegnati in Nations League, non dovrebbero esserci chissà quali problemi.

Calendario Serie A, le sfide della Roma: tutti gli accoppiamenti

Insomma, manca poco per scoprire davvero tutto, manca poco per stare tranquilli e iniziare a fare i calcoli di giorni liberi da prendere nel corso della prossima stagione. Tutte le combinazioni delle varie giornate sono state generate.

Esordio in casa contro la Salernitana per la Roma di José Mourinho, attesa dal primo crash test già alla terza giornata, quando all’Olimpico si presenterà il Milan. Chiusura del girone d’andata da brividi per i giallorossi, che in rapida successione se la vedranno con Napoli, Juve ed Atalanta dalla 17° alla 19° giornata e apriranno il girone di ritorno con il big match contro il Milan. Ecco tutte le giornate:

PRIMA GIORNATA

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

II GIORNATA Hellas Verona-Roma; III GIORNATA Roma-Milan; IV GIORNATA Roma-Empoli; V GIORNATA Torino-Roma, VI GIORNATA Genoa-Roma; VII GIORNATA Roma-Frosinone

VIII GIORNATA Cagliari-Roma; IX GIORNATA Roma-Monza; X GIORNATA Inter-Roma, XI GIORNATA Roma-Lecce; XII GIORNATA Lazio-Roma; XIII GIORNATA Roma-Udinese, XIV GIORNATA Sassuolo-Roma.

15° GIORNATA Roma-Fiorentina, 16° GIORNATA Bologna-Roma, 17° GIORNATA Roma-Napoli, 18° GIORNATA Juventus-Roma, 19° GIORNATA Roma-Atalanta.

20° GIORNATA Milan-Roma, 21° GIORNATA Roma-Hellas Verona, 22° GIORNATA Salernitana-Roma, 23° GIORNATA Roma-Cagliari, 24° GIORNATA Roma-Inter, 25° GIORNATA Frosinone-Roma, 26° GIORNATA Roma-Torino

27° GIORNATA Monza-Roma, 28° GIORNATA Fiorentina-Roma, 29° Roma-Sassuolo, 30° Lecce-Roma, 31° GIORNATA Roma-Lazio, 32° GIORNATA Udinese-Roma, 33° GIORNATA Roma-Bologna, 34° GIORNATA Napoli-Roma, 35° GIORNATA Roma-Juventus, 36° GIORNATA Atalanta-Roma, 37° GIORNATA Roma-Genoa, 38° GIORNATA Empoli-Roma