Cristante e Spinazzola, lite in vacanza a Forte dei Marmi: il video diventa virale

Lite in vacanza prima del rientro a Trigoria: coinvolti gli amici e colleghi della Roma, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante.

Il calciomercato sta certamente rappresentando in questa fase uno dei maggiori motivi di interesse e discussione in tante piazze, giallorossa inclusa. A distanza di circa due mesi dalla fine della scorsa stagione, la Roma sta pian piano prendendo forma per affrontare quella che sarà la terza stagione sotto l’egida di Mourinho, meno lontano di quanto possa sembrare e in vista della quale restano comunque ancora numerosi scenari aperti legati alle prossime scelte da parte di Tiago Pinto e colleghi.

Frattanto, mentre ai piani alti di Trigoria si continua a riflettere e ragionare su quelle che dovranno essere le scelte delle prossime settimane, è da circa una settimana iniziato il lavoro sul campo, che ha fin qui coinvolto buona parte della squadra giallorossa, eccezion fatta per chi, come Pellegrini, Rui Patricio, Spinazzola o Cristante, farà rientro a Roma solamente nella giornata di domani.

Spinazzola e Cristante, lite a Forte dei Marmi: ecco cosa è successo

Qualche giorno in più di relax, dunque, per chi sia stato coinvolto negli impegni della Nazionale dopo la fine della Serie A. Mete esotiche e lussuose hanno fatto da sfondo al sano divertimento di giocatori e delle rispettive famiglie, al fine di ritrovare le giuste energie mentali che ben permettano di affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato.

In queste ore, però, sta circolando un video ritraente proprio due giocatori della Roma, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante, vistisi coinvolti in una discussione in quel Forte dei Marmi, divenuta sede di un alterco tra i due nazionali e un uomo, che si pone in modo molto acceso e veemente nei confronti del numero 4 giallorosso.

ECCO IL VIDEO —> https://bit.ly/3OiD4eV