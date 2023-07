Caos Morata: “Ha l’accordo con la Juventus”

Caos Morata, il giornalista ha parlato in diretta e ha spiegato che il giocatore ha l’accordo con la Juventus. Ma che confusione attorno allo spagnolo

Morata sì, Morata no. Morata alla Roma, poi all’Inter, poi alla Juve e infine all’Arabia. Ma prima era del Milan. Insomma, una confusione davvero incredibile attorno alle prestazioni dell’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che, come sappiamo, la Roma ha messo nel mirino con il via libera di José Mourinho.

Ma andiamo con ordine, ricapitolando quello che è successo. La settimana scorsa gli agenti dello spagnolo hanno avuto un incontro con Pinto. Poi sono andati a Milano per vedere il club nerazzurro e nel mezzo hanno visto pure la Juve. E questa è storia. Poi ci sono i retroscena, che il giornalista Tolomei ha spiegato durante il programma Juventibus.

Caos Morata, ecco i retroscena

“Morata se attualmente non è andato all’Inter solo ed esclusivamente per la gente della Juve. L’accordo c’è tra Atletico e Inter e sia tra Inter e Morata ma nel momento di dire sì ha detto che si sente male per i tifosi della Juventus. Lo dico così, ma è andata esattamente in questo modo. Poi alla fine succederà che andrà ugualmente”.

“La Juve c’è davvero, è arrivata per ultima, l’accordo con la Juve Alvaro lo ha trovato in 4 minuti e mezzo, il problema è che non c’è molta fiducia nel fatto che la Juve paghi i soldi che l’Atletico vuole. Morata era del Milan due settimane fa, ma c’è stato l’intoppo del Decreto Crescita. La Roma è stata vigile e la Roma è un’opzione, lui non giocherebbe la Champions ma c’è Dybala. Dove va Morata? Ti dico che o rimane all’Atletico o va in Arabia”. Queste le sue parole, che hanno cercato di fare un poco di chiarezza. Ma niente, è solo aumentato il caos.