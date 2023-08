Addio Ibanez, annuncio UFFICIALE di Mourinho

Calciomercato Roma, addio Ibanez e annuncio ufficiale Mourinho: “So che ti mancherò”.

Il passaggio di Roger Ibanez in Arabia Saudita dovrebbe essere ormai cosa fatta. Del giocatore brasiliano e di un suo possibile addio alla Roma se ne parla da tempo, soprattutto alla luce delle note esigenze del club di dover concretizzare importanti monetizzazioni per i finanziamenti di questo rush finale di mercato, durante il quale si attende almeno un’altra coppia di volti nuovi.

Dopo un lavoro epurativo importante e cruciale ai fini del settlement agreement e in attesa di evoluzioni su un fronte Matic in grado di generare non poche attenzioni in questi giorni in cui gli interessi del Rennes sembrerebbero essere divenuti sempre più concreti, a far discutere è soprattutto la posizione del numero 3 di Mourinho, reduce da stagioni importanti con il mister portoghese e con il suo predecessore Fonseca, al netto di disattenzioni e cali psicologici sovente legati ad un’età che gli propone ancora importanti margini di crescita.

Calciomercato Roma, annuncio ‘ufficiale’ Mourinho su Ibanez: “So che ti mancherò”

La Roma, dal proprio canto, vedeva da tempo nell’ex Atalanta un papabile elemento sacrificabile per il calciomercato, purché garantisse introiti considerati congrui con un valore certamente non in discussione. Dopo una fase di stallo durante la quale la partenza di Ibanez parva poter essere meno certa rispetto a quanto si pensasse a inizio mercato, le ingerenze arabe hanno generato non poche novità.

Il ricchissimo club dell’Al Ahli ha infatti messo gli occhi sul giocatore, al quale ha recapitato un’offerta contrattuale a dir poco succulenta, condita da una proposta economica alla Roma altrettanto importante. Per il passaggio di Ibanez in Arabia dovrebbe ormai mancare pochissimo, alla luce dell’ufficialità giunta da José Mourinho, distintosi in questi minuti per un post di commiato ironico e punzecchiante, come emerso dalla simpatica chiosa finale.

“Sii felice “garoto”. So che ti mancherò 😬. Grazie per la tua ultima maglia 🥹. Ora potete pagare una cena come si deve a me e al mio staff 🤑. Godetevi l’Arabia Saudita. Scommetto che quando hai visto la foto hai pensato che fosse un nuovo giocatore. 😂😂😂😂”

https://www.instagram.com/p/Cvo4LNYIu9M/