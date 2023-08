Roma-Salernitana, bocciatura totale: anche l’Olimpico fischia senza appello nel momento della sostituzione. I tifosi non lo perdonano

Il suo nome è stato uno di quelli chiacchierati e anche molto nel corso di questa estate, visto che è stato uno di quelli che, davanti ad una buona offerta, sarebbe potuto partire. Poi, tranquillizzato da Mourinho – che lo ha mandato in campo dal primo minuto contro la Salernitana – è rimasto a Trigoria. Ma la sua prestazione è stata a dir poco imbarazzante.

E nel momento della sostituzione – una delle quattro che lo Special One ha ordinato nello stesso momento – è stato quello fischiato. Parliamo di Leonardo Spinazzola, insufficiente, che è stato subissato di fischi, alla prima giornata, dall’intero Olimpico. Sempre in difficoltà l’esterno mancino, che non è riuscito né ad attaccare nel momento in cui aveva lo spazio, né a difendere quando serviva.

Roma-Salernitana, fischiatissimo Spinazzola

Una situazione che quindi non è piaciuta ai tifosi giallorossi che nonostante i 38gradi – dentro lo stadio se ne percepiscono pure di più – hanno invaso l’Olimpico in oltre 62mila. Tutti devono metterci tutto, soprattutto quei giocatori che arrivano da un’annata non certo da ricordare come quella di Spinazzola.