Lukaku-Roma, Pochettino fa saltare il banco: mossa clamorosa

Calciomercato Roma, proseguono le mosse dei giallorossi per puntellare il reparto offensivo: intrigo Lukaku, nuovo colpo di scena.

La maledizione del nuovo attaccante. Da quando si è infortunato Tammy Abraham nell’ultima partita dello scorso campionato di Serie A contro lo Spezia, la Roma è alla ricerca di un bomber in grado di sostituirlo e di alternarsi con Andrea Belotti.

Il “Gallo” ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con una doppietta alla Salernitana. Rispetto allo scorso campionato in cui è rimasto a secco, potrà essere senza dubbio di maggiore aiuto. Resta però indispensabile l’arrivo di un altro attaccante, con Mourinho che aveva fatto richieste specifiche a Tiago Pinto.

Alvaro Morata era il prescelto, nome su cui spingeva anche Paulo Dybala. A meno di clamorosi colpi di scena, non se ne farà nulla, così come è stata abbondanta la pista Gianluca Scamacca poi passato all’Atalanta. Da lì era nata l’idea Duvan Zapata con la trattativa naufragata sul più bello, anche se c’è ancora qualche spiraglio per il lieto fine.

Da un paio di giorni è stato poi accostato con insistenza Romelu Lukaku

Il Chelsea come noto ha deciso di metterlo in vendita, ma finora non sono arrivate offerte in linea con le pretese economiche del club. A questo punto però il club invece che svenderlo o mandarlo via in prestito potrebbe addirittura pensare di reintegrarlo in rosa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino starebbe cercando di capire se sarà possibile un suo reinserimento nella rosa del Chelsea. Un nuovo clamoroso colpo di scena che mettere la Roma fuori dai giochi per l’ennesima volta.