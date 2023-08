Lukaku e quella miscela esplosiva, Sabatini ‘avvisa’ Mou: “Se la vede giocare”

Roma, le parole di Walter Sabatini che ha commentato ai microfoni di notizie.com la conclusione dell’affare Lukaku. Ecco quanto riferito.

Finalmente Romelu Lukaku. Sognato, bramato, caldeggiato, atteso ed esaltato: lo sbarco a Roma di ‘Big Rom’ si è finalmente materializzato poco prima delle 18, quando una folla letteralmente in tripudio ha accolto il bomber belga all’aeroporto di Ciampino.

L’ex attaccante dell’Inter si sottoporrà alle visite mediche di rito nel corso delle prossime ore, prima di apporre la firma sul nuovo contratto e legarsi ufficialmente alla Roma. Chiaramente con l’acquisto del centravanti belga, la Roma ha alzato in maniera importante l’asticella, rinforzando un reparto che dovrà fare i conti con l’assenza di Tammy Abraham ancora per diversi mesi. L’esperienza, la fame di vittoria e la volontà di rimettersi in gioco in un contesto che già lo ha eletto proprio re rappresenteranno uno stimolo non da poco per Lukaku. Di tutti questi temi ha parlato Walter Sabatini nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di notizie.com.

Lukaku alla Roma, Sabatini sicuro: “Operazione tecnicamente importante e pazzesca”

Sabatini ha colto al balzo l’occasione per elogiare l’area mercato romanista per la positiva conclusione dell’affare Lukaku: “Credo che la Roma abbia completato bene il reparto; ragion per cui se la deve giocare per forza per la Champions League. Non so se per qualcosa in più, ma per la Champions sicuro. La società e general manager hanno fatto un’operazione tecnicamente importante e pazzesca, non ci sono dubbi.”

“Cosa porta l’arrivo di Lukaku? Forza e tecnica allo stato puro. Lì davanti si integrano tutti bene; l’importante per un allenatore è avere soluzioni per il reparto offensivo e non solo. Mourinho le ha eccome (…). Spero e credo che quello che avrà a disposizione Mourinho sarà il Lukaku originale: (…) arriverà con tutti i i propositi del mondo e l’entusiasmo del popolo romanista è quello che serve a questo ragazzo in questo momento ben preciso. Una miscela esplosiva nelle mani di Mourinho, ne faccia buon uso.”