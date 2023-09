Scintille Mourinho-Pioli, ecco quello che è successo

Scintille tra Mourinho e Pioli al sedicesimo minuto dopo il contatto Smalling-Theo Hernandez in area di rigore. Ecco quello che è successo

Un inizio di gara elettrico quello dell’Olimpico. Un inizio di gara per cuori forti. Prima il rigore concesso al Milan per un fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek, poi un altro rigore chiesto dai rossoneri per un contatto Smalling-Theo.

Pioli, immediatamente dopo il fatto, è uscito dalla propria area tecnica per chiedere delle spiegazioni. Ma Mou, già inviperito per la decisione di prima, a muso duro secondo il bordocampista di Dazn è andato a dire a Pioli di rientrare nella propria area tecnica. Sì, all’Olimpico c’è una tensione altissima. Con il labiale di Mou, “Vergogna” pizzicato dalle telecamere nel momento della concessione del primo rigore.