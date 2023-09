Aggrappati a Lukaku: Mourinho ha il suo amuleto

Lukaku non tradisce: Mourinho ha il suo amuleto e spera che il belga si possa ripetere contro l’Empoli. Ecco cosa ci dicono i numeri

Tre squadre diverse, sette gol negli ultimi sei anni. All’esordio da titolare. La Roma si aggrappa a Lukaku contro l’Empoli. La Roma e Mourinho si aggrappano all’attaccante belga arrivato negli ultimi giorni di mercato e che ha già esordito in giallorosso contro il Milan, però non dall’inizio. E questo è il punto, lo snodo cruciale.

Negli ultimi sei anni Lukaku ha sempre segnato all’esordio da titolare con il suo nuovo club. E questa striscia è iniziata appunto con José Mourinho in panchina, ai tempi del Manchester United, con una doppietta alla prima con la maglia dei Red Devils. Lo stesso, Romelu, lo ha fatto l’anno successo sempre con lo United, poi per due anni di fila con l’Inter prima di passare al Chelsea – dove non ha sbagliato nemmeno qui – e poi di nuovo l’anno scorso sempre con l’Inter. Insomma, è sempre stato così.

Lukaku non tradisce, ecco la situazione

Adesso nel mirino c’è l’Empoli per cercare di dare una mano ad una Roma che non è partita come tutti noi ci aspettavamo. Un punto solo in tre partite con la sensazione di una squadra ancora lontana dalla migliore condizione fisica, e soprattutto mentale. Una squadra incompleta che però Pinto ha cercato in tutti i modi di sistemare.

Di mezzo come al solito si sono messi i continui infortuni: da Renato Sanches ad Aouar, passando per Dybala e chiudendo con Pellegrini. Anche la sfortuna. Ma quella, purtroppo, non è mai mancata a Mou da quando si è seduto sulla panchina dei giallorossi.