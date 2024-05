Serie A, UFFICIALE: gli orari di Empoli-Roma e dell’ultima giornata

Serie A, ufficiali gli orari dell’ultima partita di campionato: ecco quando giocherà la Roma in trasferta contro l’Empoli

Questa stagione di Serie A volge al termine con la Roma che blinda il sesto posto anche grazie al pareggio della Lazio in trasferta contro l’Inter. Le aspettative erano decisamente più alte intorno ai giallorossi, ma i vari problemi riscontrati durante la stagione hanno complicato e non poco il cammino in campionato della squadra.

L’addio di Mourinho è solo la punta dell’iceberg di quella che resterà comunque un’annata fatta di rimpianti. In Europa invece i giallorossi sono riusciti ad emulare quanto di buono fatto negli ultimi anni sotto la gestione dello Special One, raggiungendo la quinta semifinale consecutiva.

L’ultima partita di questa stagione dunque sarà contro l’Empoli, una rosa ancora alla ricerca della salvezza, e che deve provare a dare il tutto per tutto contro contro gli uomini di De Rossi. Ecco data e orario della partita e dell’ultima giornata di Serie A.

Serie A, scelti gli orari dell’ultima giornata

La Roma dovrà affrontare l’Empoli nell’ultima giornata di Serie A, con la formazione toscana in cerca di punti per provare ad evitare la retrocessione. I toscani sanno che sarà più che complicato, visto che questo traguardo non dipenderà soltanto dal risultato maturato al Castellani.

La Lega calcio ha dunque reso noto gli orari dell’ultima gara della Serie A 23-24, con pochi match in contemporanea visto che le uniche a giocarsi ancora qualcosa sono il Frosinone, il Verona e l’Udinese, ecco gli orari dell’ultima giornata di Serie A:

Giovedì 23 ore 20:45 Cagliari-Fiorentina; Venerdì 24 ore 20:45 Genoa-Bologna; sabato 25 ore 18 Juventus-Monza; sabato 25 ore 20:45 Milan-Salernitana; domenica 26 ore 18 Atalanta-Torino e alle 20:45 Empoli Roma. In contemporanea in posticipo alle 20:45 Frosinone-Udinese, Lazio-Sassuolo e Verona- Inter.