Hanno tagliato Dybala, UFFICIALE: comunicazione arrivata

Paulo Dybala è stato escluso, taglio ufficiale dalla lista dei convocati per la Joya. Ecco le decisioni dell’allenatore dopo il rientro in campo dell’argentino in casa Roma.

Ieri è tornato in campo Paulo Dybala, nella vittoria di misura della Roma contro il Genoa allo stadio Olimpico. L’attaccante argentino aveva saltato le ultime due gare decisive per la squadra guidata da Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso lo ha gettato ieri nella mischia, prima di farlo uscire in pieno recupero per ragioni tattiche volte alla difesa del risultato nel finale. La vittoria sui liguri ha consegnato alla squadra giallorossa la matematica certezza della sesta posizione in classifica, mentre arriva una comunicazione ufficiale che coinvolge direttamente la Joya.

Non basta il ritorno in campo, seppur per una mezz’ora di gioco, per la convocazione di Paulo Dybala con l’Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha escluso il numero 21 giallorosso dai convocati dell’Albiceleste. La Nazionale Campione del Mondo in carica giocherà nelle prossime settimane contro Ecuador e Guatemala. Tra un mese poi ci sarà il via della Coppa America, appuntamento che ora rischia di saltare per l’attaccante giallorosso. Il CT sudamericano ha invece deciso di convocare il centrocampista Leandro Paredes, espulso nell’ultima sfida casalinga della Roma per un battibecco con il direttore di gara durante il secondo tempo

Dybala escluso dai convocati dell’Argentina: la lista ufficiale di Scaloni

Niente da fare per Paulo Dybala, tagliato fuori dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli dell’Argentina di Lionel Scaloni. L’attaccante romanista aveva saltato le sfide esterne contro Bayer Leverkusen ed Atalanta, dopo lo stop muscolare accusato contro la Juventus.

Ecco l’elenco delle convocazioni ufficiali diramato dal commissario tecnico dell’Argentina. Oltre a Paredes sono presenti altri 4 calciatori della Seria A:

Portieri: Armani, Rulli, Martinez;

Difensori: Montiel, Molina, Balerdi, Romero, Pezzella, Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico, Barco

Centrocampisti: Guido Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso;

Attaccanti: Di Maria, Valentin Carboni, Messi, Angel Correa, Garnacho, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez

L’elenco definitivo per i convocati della Coppa America verrà diramato entro il 12 giugno.