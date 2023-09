Genoa-Roma, Mourinho trova la chiave: qualità al potere

Genoa-Roma, Mourinho trova la chiave per cercare di risalire la classifica: qualità al potere per lo Special One in vista di domani sera

La chiave per risalire la classifica. La soluzione per mettersi alle spalle i risultati di certo non positivi arrivati nelle prime giornate di campionato. Oltre Dybala e Lukaku manca un pezzo, di qualità, che ormai è pronto all’uso e che potrebbe aiutare Mourinho a centrare la prima vittoria esterna della stagione nella sfida di domani sera in casa del Genoa di Aberto Gilardino.

E quel pezzo potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, che ha smaltito i problemi fisici e che adesso è pronto a scendere in campo dal primo minuto insieme a quei due lì davanti che possono risolvere ogni match in qualsiasi momento. Il capitano sarà mandato in campo da Mourinho – spiega il Corriere dello Sport – dall’inizio, anche se ancora non si sa in quale ruolo. Tutto dipenderà ovviamente dalle scelte dello Special One, ma le opzioni sono due.

Genoa-Roma, Pellegrini in campo dal 1′

La prima, magari ripartendo dalla gara contro il Torino, è quella di vedere Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku nel 3-4-2-1 che il portoghese ha disegnato per la gara in Piemonte. In questo caso, Lorenzo, prenderà il posto che inizialmente è stato occupato da El Shaarawy e poi da Zalewski. Ma con caratteristiche evidentemente diverse. E con una qualità diversa.

Oppure, magari, Mou potrebbe anche decidere di tornare al 3-5-2 provato tutto l’arco del ritiro con il capitano al fianco di Paredes e di Cristante nella zona nevralgica del campo. Pellegrini ha nelle gambe una sessantina di minuti (forse qualcuno in meno) e a gare in corso potrebbe anche fare spazio a Aouar, anche lui recuperato pienamente e pronto all’uso. Ma dalla panchina, almeno per domani sera.