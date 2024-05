Calciomercato Roma nel segno dei Friedkin: arriva il “Sottomarino”

Calciomercato Roma, la svolta arriva dalla proprietà americana, che è pronta a chiudere per il “sottomarino”

Con la sconfitta maturata contro l’Atalanta si conclude anzitempo la stagione della Roma, che per l’ennesimo anno consecutivo vede svanire i sogni Champions in favore proprio dei nerazzurri e del sorprendente Bologna di Thiago Motta, capace di rimanere per diversi mesi tra le prime quattro posizioni della classifica di Serie A.

Con l’arrivo di De Rossi sembrava che la squadra avesse ritrovato quella spinta morale che era cominciata a mancare con Mourinho, che si era ritrovato addirittura al nono posto, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato al cambio in panchina che sembrava aver dato la svolta alla stagione.

A De Rossi vanno riconosciuti diversi meriti, soprattutto in Europa, dove è riuscito a portare i ragazzi fino alla semifinale di Europa League. Senza l’accesso in Champions però sarà più difficile programmare la prossima stagione, in particolare a causa dei paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario, tuttavia potrebbero essere arrivate buone notizie per i Friedkin, pronti a chiudere per il nuovo ds.

Calciomercato Roma, i Friedkin pronti a chiudere

Da diversi mesi ormai i giallorossi si trovano senza una figura ufficiale come ds. Tiago Pinto ha comunicato ufficialmente il suo addio alla capitale prima della fine del suo contratto con il club, da allora si sono susseguiti una serie di nomi che avrebbero potuto prenderne il posto.

I più gettonati sembravano essere Modesto del Monza, che però pianificherà la prossima stagione con i biancorossi, e Nicolas Burdisso, che a Roma con De Rossi ci ha anche giocato, ma alla fine i Friedkin sembrano aver virato su un altro obbiettivo.

Il più accreditato a diventare il nuovo ds giallorosso è Florentin Ghisolfi, giovane classe 1985 e attualmente nella dirigenza del Nizza. Secondo le ultime indiscrezioni Ghisolfi avrebbe anche già comunicato alla società di voler lasciare Nizza ed approdare presumibilmente nella capitale.

Proprio come i Friedkin anche lui è un uomo che ama lavorare sotto traccia, come dimostra il soprannome datogli dai suoi attuali tifosi, ovvero “il Sottomarino” che deriva appunto dalla sua capacità di chiudere con discrezione le pratiche del mercato, un elemento che ha in comune con la proprietà americana, abituata a stupire i tifosi come nel caso dell’arrivo di Mourinho nella capitale.