Formazioni ufficiali Genoa-Roma: Mou cala il jolly, reparto inedito dal 1′

Ecco l’undici giallorosso che sfiderà il Genoa al ‘Ferraris’. Risolti tutti i dubbi di formazione di José Mourinho.

Una gara da non fallire. Dopo il pareggio beffa ottenuto contro il Torino, la Roma di José Mourinho non può più permettersi passi falsi. La compagine di José Mourinho al ‘Ferraris’ di Genoa è attesa da una gara molto importante per delineare con maggiore chiarezza questo primo scorcio di stagione.

C’era attesa per capire quali sarebbero state le scelte di formazione dello ‘Special One’. Dubbi fugati: in attacco spazio a Dybala e Lukaku, con Kristensen e Spinazzola sugli esterni. A centrocampo mediana titolare inedita composta da Paredes come metronomo e Cristante e Pellegrini come mezzali. A guidare la difesa sarà invece Llorente, con Mancini e Ndicka rispettivamente braccetti di destra e sinistra. Tra i pali spazio al titolarissimo Rui Patricio. Ecco l’undici completo:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Strootman, Badelj, Matturro; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.