Genoa-Roma, squadra sotto al settore ospiti a fine gara

Confronto con i tifosi a fine gara: ecco cosa è successo alla fine di Genoa-Roma a causa dell’ennesimo tonfo della squadra di Mourinho in campionato.

Momento complicatissimo in casa giallorossa, laddove si registrano ancora tantissime difficoltà e si rinviene un certo ritardo nel provare a sbloccare una situazione in classifica che attualmente condanna Pellegrini e colleghi alla regione sinistra della tassonomia, alla luce dei soli cinque punti ottenuti in queste prime tre giornate di campionato.

Fin qui, la Roma ha trovato la vittoria solamente contro l’Empoli, arrivata in apertura ad un periodo post pausa con le Nazionali che pareva poter aver indirizzato verso la strada giusta il percorso di Lukaku e colleghi, dopo le difficoltà incontrate a inizio campionato e che avevano visto Dybala e compagni inaugurare il trittico del mese di agosto con un solo punto sui nove messi a disposizione dalle sfide con Salernitana, Hellas Verona e Milan.

Genoa-Roma, confronto squadra-tifosi sotto al settore ospiti

I sette gol contro la non più squadra di Zanetti non hanno però permesso di registrare il salto tanto anelato e atteso dopo il congedo per la pausa delle Nazionali: dopo la vittoria di due domeniche fa, la squadra non è andata oltre il pareggio contro il Torino, al termine di una prestazione non negativa ma macchiata da una disattenzione difensiva, propiziatoria per Zapata e costata altri due punti alla squadra.

Zero, invece, quelli agguantati dalla squadra nella serata difficilissima di Genova, iniziata con il vantaggio del Grifone e l’illusorio pareggio di Cristante, in un primo tempo che, infortuni a parte, ha visto i padroni di casa chiudere con la rete del sorpasso di Retegui. Quanto accaduto nei secondi quarantacinque è cosa tristemente nota a tutti i tifosi, dalla quale è derivato anche il confronto tra la squadra e il settore ospiti, alla quale ha partecipato anche lo Special One.

A lui e ai suoi uomini i presenti hanno chiesto alla squadra di mostrare orgoglio e carattere, a questo punto ancor più importanti e determinanti per affrontare le prossime gare e un periodo durante il quale sarà possibile comprendere le effettive capacità e ambizioni di una squadra vivente, adesso, un momento a dir poco complicato.