Erede Spinazzola in Serie A: è ancora Roma-Juventus

Una stagione piena con poche luci e molte ombre quella della Roma, soprattutto nella prima parte di campionato, dove la squadra era scivolata addirittura in nona posizione. La proprietà americana non poteva ignorare un calo così netto delle prestazioni e dei risultati, e così si è arrivati alla decisione di sollevare José Mourinho dall’incarico.

L’arrivo di De Rossi in panchina sembrava poter essere la mossa giusta per dare un’iniezione di morale ai calciatori, ed in un primo momento questa scelta sembrava poter essere quella giusta. L’ex numero sedici giallorosso era riuscito a riportare la Roma a lottare per un posto in Champions League, riuscendo anche ad arrivare all’ennesima semifinale europea.

Purtroppo però i limiti tecnici della rosa, ed i tanti impegni ravvicinati si sono poi fatti sentire, e la formazione capitolina non ha saputo mantenere il passo, perdendo prima con il Leverkusen e poi con l’Atalanta, due risultati che pesano e non poco sul bilancio finale della stagione. Sul mercato potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione, con la società che ha anche pronto il primo sostituto da inserire in rosa.

Erede Spinazzola, la Roma pesca in Serie A

Una rosa costruita non al meglio, e con alcuni ruoli che ad oggi sono ancora scoperti. La Roma ha dovuto affrontare l’intera stagione senza esterni di ruolo all’altezza. Con la difesa a tre Mourinho puntava molto anche su Zalewski come vice Spinazzola, un ruolo per il quale però a lungo andare non si è rivelato all’altezza.

Anche a destra la situazione non è migliore, nonostante da quel lato De Rossi abbia decisamente più alternative. In rosa ci sono infatti Kristensen, Karsdorp e Celik, con quest’ultimo che dal cambio allenatore sembrava un calciatore ritrovato e che sarebbe potuto essere un’arma in più, ma così non è stato.

Secondo quanto riporta Il Corriere Della Sera in estate dalle parti di Trigoria potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con praticamente tutti gli attuali esterni pronti a dire addio alla capitale. Kristensen tornerà in Inghilterra dopo il prestito, mentre verranno cercate soluzioni definitive sia per Karsdorp che per Celik, che potrebbe tornare in Turchia.

Anche Spinazzola potrebbe dire addio alla capitale, l’ultimo infortunio, quello che per lui ha sancito in anticipo la fine della stagione, potrebbe aver convinto definitivamente il club a non puntare su di lui. I Friedkin però potrebbero avere già un sostituto pronto, sempre secondo quanto riporta Il Corriere Della Sera uno dei profili seguiti dalla società sarebbe il terzino sinistro classe 2004 Dorgu, attualmente in forza al Lecce. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma vista la situazione i due club potrebbero avviare una trattativa per il passaggio del 2004 nella capitale