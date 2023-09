Voti Genoa-Roma, buio totale e difesa da incubo

Voti Genoa-Roma, tante le insufficienze per il turno infrasettimanale che ha visto la sfida tra Mourinho e Gilardino.

Tanti gli eventi del delicato e complicato turno infrasettimanale che ha chiosato la sesta giornata di una Serie A iniziata con non poche difficoltà tra le fila giallorosse. Dopo la vittoria con l’Empoli, immediatamente successiva alla sosta per le Nazionali, la squadra di Mourinho aveva trovato un solo punto in quel di Torino, al termine di una prestazione perfettibile ma comunque incoraggiante in vista dei prossimi impegni.

La delicata trasferta ligure, in entrambi i tempi, ha evidenziato ulteriormente i limiti di una Roma che fa ancora tanta fatica a decollare in campionato e che si è vista quasi subito in svantaggio nel corso della prima frazione di gara, inaugurata dalla marcatura di Gudmundsson generata dalla combinazione con Strootman. A questa aveva fatto seguito il gol del pareggio di Cristante, annoverabile in un corpo di eventi che hanno visto i primi 45 minuti distinguersi per il triplo KO: sia Gilardino che Mourinho, infatti, sono stati costretti a rinunciare, rispettivamente, a Strootman, Badelj e Llorente.

Voti Genoa-Roma, secondo tempo da incubo

L’incubo giallorosso è iniziato nel corso del secondo tempo, che ha visto andare a segno Thorsby e Messias e bissare un vantaggio siglato sullo scadere del primo tempo da Retegui. Tante le difficoltà palesate da Pellegrini e colleghi, ben lontani da quella compattezza difensiva che aveva contraddistinto il percorso della squadra di Mourinho nel corso di tutta la passata stagione.

Proprio nel momento in cui Spinazzola e colleghi parevano avere iniziato ad attaccare con insistenza e caparbietà, la marcatura dell’ex Sampdoria su calcio d’angolo ha spezzato via le certezze colpita negli ultimi dieci minuti anche dall’ex Milan, Junior Messias, al debutto con la casacca rossoblù. Momento difficile e di grande riflessione, certamente, nella Capitale, caratterizzato da un crollo totale delle suddette certezze e da una classifica che, dopo sei giornate, vede Lukaku, Pellegrini, Dybala e company fermi a quota cinque in campionato.

Rui Patricio 4.5, Mancini 4.5, Llorente 5? , Ndicka 3.5, Kristensen 5, Cristante 6, Paredes 4, Pellegrini 4.5, Spinazzola 5, Dybala 5.5, Lukaku 5.5

Scarso o nullo il contributo dei subentrati: Azmoun sv ; Belotti 5; El Shaarawy 5; Aouar 4.5