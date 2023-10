Roma-Frosinone, Mou non scopre le carte: la ‘sorpresa’ di formazione

In vista dell’impegno contro i ciociari, José Mourinho sembra aver sciolto le ultime riserve di formazione: ecco i possibili 22 di Roma-Frosinone.

60 mila cuori pulsanti giallorossi dovranno trascinare una Roma che, come non mai, ha bisogno di tutto l’affetto e il calore del proprio pubblico per imprimere la sterzata decisiva ad un campionato iniziato male.

I cinque punti conquistati nelle prime sei partite sono un bottino troppo magro per chi vuole riprendersi un posto al sole nelle parti nobili della classifica. Ecco perché la scelta degli undici titolari in casa Roma rappresenterà un primo crash-test. Il primo dilemma è legato al possibile ritorno alla difesa a 4: Mou nella conferenza stampa della vigilia non ha fugato i dubbi, ma la sensazione è che anche contro i ciociari possa essere confermata la difesa a tre. Davanti al confermassimo Rui Patricio, dunque, spazio a Celik come braccetto di destra, al fianco di Mancini nel ruolo di difensore centrale e Ndicka braccetto di sinistra.

Roma-Frosinone, le probabili di formazioni

In cabina di regia agirà Paredes, con Cristante e Pellegrini mezzali. Nel caso in cui si dovesse passare alla difesa a 4, però, non sarebbe da escludere a priori un ‘ritorno’ di Cristante in difesa. Sulla corsia mancina, invece, Spinazzola sembra essere favorito su Zalewski. In attacco, invece, spazio all’inamovibile tandem offensivo composto da Lukaku e Dybala.

E proprio l’attaccante belga e il fuoriclasse argentino avranno il compito di trascinarsi, ancora una volta, la squadra sulle spalle. L’intesa tra i due sembra già essere stata rodata. Oltre che sulle giocate dei suoi due calciatori più tecnici, però, la Roma è chiamata ad una risposta importante, sotto tutti i punti di vista. Ecco le possibili scelte di formazione di Mourinho e Di Francesco:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku- Allenatore: Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco.