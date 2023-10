Roma gelata, annuncio ufficiale: “Ha già firmato per cinque anni”

Calciomercato Roma, un gioiellino in Serie A e sfida tra big: arriva l’annuncio ufficiale che avvisa tutti. Ecco cosa sta succedendo.

Le dinamiche e le evoluzioni di queste ultime settimane sono state certamente numerose e hanno permesso di assistere a tanti scenari, non unicamente legati al calcio giocato. La pausa per le nazionali, come si ricorderà, è stata in particolar modo contraddistinta dal caso scommesse e dalla fuoriuscita di una serie di dinamiche che continueranno ad essere approfondite ma che, come ammesso dallo stesso Mourinho e sottolineato in modo ufficiale dal club, non paiono toccare o lenire la serenità della società dei Friedkin.

Quest’ultima si è detta più che convinta nella buonafede dei presunti tesserati coinvolti, a detta di terzi, in una faccenda triste quanto delicata e che non deve assolutamente distrarre gli addetti ai lavori da una parentesi di campionato importante e ricca di impegni. La stessa Roma, chiamata ad una risalita e una guarigione necessarie dopo lo scacco contro il Genova, ha fin qui affrontato un corpo importante di gare, durante le quali ha palesato sicuramente passi in avanti rispetto al passato ma anche elementi sui quali continuare a lavorare al fine di ben proseguire sulla falsariga de buoni risultati fin qui ottenuti.

Calciomercato Roma, Colpani-mania in Serie A: la promessa di Galliani e l’annuncio su Inter e Juve

Come noto, l’attenzione principale, anche da un punto di vista mediatico, pare adesso orientata soprattutto alla sfida tra Mourinho e Inzaghi, alla luce del ritorno a San Siro di Lukaku e un atteggiamento tutt’altro che distensivo da parte della piazza nerazzurra e di alcuni addetti ai lavori, rispetto ai quali Pinto e Mourinho hanno cercato di amalgamare un atteggiamento di maggiore diplomazia, volto ad evitare l’inasprimento di una situazione già pressoché tesa e sentita.

Ad ogni modo, al di là delle singole gare e degli spunti a queste sottintesi, la corrente parentesi di campionato vanta tutti gli ingredienti per conferire nuove informazioni e indicazioni in vista anche delle scelte di mercato da ponderare a gennaio e, con maggiore calma e riflessione, dal prossimo giugno in poi. Su tale fronte, dunque, non sfuggano le recentissime dichiarazioni di Adriano Galliani, che ha parlato di Andrea Colpani ai microfoni di Calciomercato.it.

Sul talentuoso centrocampista del Monza seguito da tante big di Serie A tra cui anche Inter e Juventus, così il senatore. “Non abbiamo mai parlato con nessuno di Colpani. Leggo di prenotazioni o scenari simili ma giuro su Dio di non aver parlato con nessuno a riguardo. Sono senatore e devo fare attenzione alle promesse; gli è stato prolungato il contratto di cinque anni“.