Mourinho, che batosta: out fino a dicembre

Nuova tegola in casa Roma, continua l’incubo infortunati per la squadra giallorossa. Il rientro del titolarissimo rischia di slittare nuovamente.

In questa stagione della Roma uno dei grandi assenti è stato Chris Smalling. Il difensore britannico, che negli ultimi due anni è stato tra i protagonisti della squadra di Mourinho, è ancora fermo ai box dopo un complicato avvio stagionale. Il tecnico portoghese ha risposto con toni duri a chi gli chiedeva del recupero del centrale britannico, alla risposta su un possibile recupero per domenica lo Special One ha commentato sarcasticamente: “Sì, quale domenica?”

L’ex Manchester United è anche volato a Londra per un consulto specialistico ma secondo quanto filtra tra gli addetti ai lavori la data del suo recupero è ancora incerta. Addirittura si potrebbe materializzare a dicembre il ritorno in campo del difensore centrale inglese, che così salterebbe i prossimi incontri decisivi. Oltre a Roma-Lecce, prima della sosta per le nazionali di novembre, i giallorossi si giocheranno la vetta del girone di Europa League in casa dello Slavia Praga e l’attesissimo primo derby stagionale contro la Lazio.

Infortunio Smallling, Roma senza pace: slitta ancora il rientro

Appuntamenti in cui, salvo miracoli, non sarà presente il difensore inglese, che si immaginava arruolabile per fine novembre quando all’Olimpico arriverà l’Udinese. Ora, secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il ritorno in campo del numero 6 giallorosso sembra slittare ancora.

Il quotidiano indica possibile il rientro in campo di Smalling addirittura a dicembre. Una vera e propria tegola con cui fare i conti per José Mourinho, con l’inizio di stagione della Roma tempestato di infortuni. Nel pacchetto arretrato oltre all’inglese c’è stato lo stop di Renato Sanches e Dybala, entrambi però sarebbero pronti al rientro.