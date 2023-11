Infortunio Smalling a oltranza, ritorno rinviato e attesa infinita

Smalling è ancora alle prese con il problema al tendine della coscia che lo sta tenendo fermo da inizio settembre e non sembra migliorare



La situazione di Smalling e Mourinho ricorda un po’ quella descritta nell’opera teatrale di Samuel Beckett “Waiting for Godot”. Nel celebre spettacolo andato in scena per la prima volta nel 1952 a Parigi, ci sono i due protagonisti che aspettano su una panchina questo misterioso Godot. Lo stesso succede nella Capitale con lo Special One che sulla panchina della Roma attende il ritorno di Chris che sembra non avvenire mai.

Proprio come nell’opera, il momento dell’arrivo del centrale inglese sembra vicino, ma poi appare in scena un messaggero che comunica a José come Chris “oggi non verrà, ma verrà domani“. Una frase che José si è già sentito ripetere e lo rende costretto ad aspettare con il centrale inglese che è anche volato a Londra per farsi controllare. La visita medica nel Regno Unito ha confermato la strategia intrapresa dalla Roma, che quindi verrà continuata per cercare di migliorare questo fastidio cronico al tendine.

Un attesa che continua senza sosta e senza dare segnali, proprio come quella di Vladimiro ed Estragone, che durante nell’opera a volte si innervosiscono e pensano anche a soluzioni drastiche. Lo stesso sta succedendo allo Special One, che non sta gradendo la situazione e sta pensando a un colpo a gennaio.

Smalling non recupera, dipende tutto da lui

I nomi nel taccuino di Tiago Pinto sono diversi e l’assalto potrebbe essere sferrato in caso Smalling non riesca a recuperare in tempo per il nuovo anno da questo infortunio che lo ha fermato nei primi giorni di settembre, dopo la partita con il Milan in cui non ha giocato bene.

Per ora la situazione non sembra cambiare e c’è solo da aspettare. Come riporta il Corriere dello Sport, però, a differenza di alcuni compagni di squadra che sono in infermeria, il ritorno di Smalling non è stato definito. Se nei giorni scorsi di parlava di dicembre, ora sembra che l’attesa di Mourinho per rivederlo in campo sia a tempo indeterminato. Questa condizione è causata dallo stesso centrale numero 6, che è l’unico a poter definire se il dolore gli permetta di giocare o meno.