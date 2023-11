Lazio-Roma, Mourinho cambia e prepara la sorpresa

Lazio-Roma, prove tattiche ieri che verranno ripetute oggi in vista del derby di domani. Lo Special One scioglierà tutti i dubbi

Domani è già derby, dopo la delusione di Praga e dopo una sconfitta che ha complicato e non poco il cammino europeo della Roma. Ieri pomeriggio la squadra è tornata a lavoro a Trigoria dopo essere atterrata nella tarda mattinata e ha messo nel mirino, appunto, la sfida alla squadra di Sarri. Da vincere, a tutti i costi. Perché oltre il contraccolpo per la classifica anche quello psicologico potrebbe essere duro da digerire.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla, inoltre, di una possibile sorpresa tattica che il tecnico portoghese starebbe preparando. No, non cambia la difesa a tre, quello ormai è un punto fisso per la Roma, ma la Roma a quanto pare potrebbe anche scendere in campo con il doppio trequartista: Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku.

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho

Al momento è solo un’ipotesi ma Mou ne starebbe parlando con una certa insistenza con i suoi collaboratori, una situazione che prenderebbe corpo in maniera definitiva soprattutto se Spinazzola desse garanzie sufficienti. L’esterno a quanto pare ce la potrebbe fare, visto che da ormai quattro giorni si allena regolarmente.

Discorso diverso invece per Pellegrini: la lesione muscolare al solito flessore non è una cosa di poco conto, e impone pure una certa prudenza. Mourinho però, nonostante il capitano non sia in grado di scendere in campo dal primo minuto potrebbe decidere di portare lo stesso in panchina per avere un rinforzo motivazionale che aiuta sempre in questi casi, insomma, una sorpresa inaspettata. Infine l’altro punto: dare una maglia da titolare a Bove (che se la meriterebbe) piazzando un centrocampo più solido oppure lanciare Renato Sanches dal primo minuto? Questo è un altro dubbio, con il primo dei due favorito. Oggi la rifinitura li scioglierà tutti.