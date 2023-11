Caso scommesse, nuovo colpo di scena: indagato Florenzi

La nota diffusa dall’Agi ha calamitato l’attenzione mediatica. L’accusa sarebbe la stessa: esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Dopo settimane di relative tranquillità, il caso scommesse è ritornato a prendersi la scena. L’inchiesta della Procura di Torino, infatti, sta proseguendo sotto traccia e potrebbe portare a nuovi importanti risvolti.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’AGI. Secondo quanto riferito dall’agenzia, infatti, nell‘indagine portata avanti dalla squadra mobile piemontese sul caso scommesse sarebbe finito anche il nome di Alessandro Florenzi. Anche il terzino del Milan, dunque, sarebbe finito nel registro degli indagati. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, sarebbe Florenzi il quarto calciatore finito sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti. Il condizionale, come mai in queste circostanze, è comunque d’obbligo. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in tal senso.

Ad ogni modo, secondo l’AGI, Florenzi sarebbe stato accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Dunque l‘aspetto contestato sarebbe l’articolo 4 della legge 401 del 1989: in sostanza, lo stesso capo di accusa per il quale aveva dovuto rispondere Nicolò Zaniolo. Stando sempre alla stessa fonte, inoltre, il calciatore del Milan sarà sottoposto agli interrogatori del caso nel corso dei prossimi giorni. Come già ribadito, non sono stati diramati annunci ufficiali in tal senso. Vi forniremo ulteriori ragguagli se ed eventualmente in che modo trapeleranno ulteriori novità sulla vicenda.